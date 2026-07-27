Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, ανήγγειλε χθες Κυριακή ότι θα διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με την Κούβα, νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, και με τη Νικαράγουα του αυταρχικού προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα και της συμπροέδρου και συζύγου του Ροσάριο Μουρίγιο μόλις αναλάβει την εξουσία, κάτι που είναι προγραμματισμένο να γίνει την 7η Αυγούστου.

«Στην κυβέρνησή μου, δεν θα έχουμε καμιά σχέση με τυραννίες», ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ο 47χρονος πολιτικός της λεγόμενης σκληρής δεξιάς. Ανήγγειλε το κλείσιμο 15 προξενείων και 14 πρεσβειών, διευκρινίζοντας πως το μέτρο δεν συνεπάγεται τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων παρά με δυο κράτη: «την Κούβα και τη Νικαράγουα».

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος επικράτησε με εντελώς οριακή διαφορά στις προεδρικές εκλογές, υποστηρίχτηκε σθεναρά από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας.

Η Κολομβία και οι ΗΠΑ, ιστορικοί σύμμαχοι, περνούν διπλωματικές εντάσεις άνευ προηγουμένου από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενεπλάκη σε επανειλημμένες διενέξεις με τον απερχόμενο σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο.

Σύμφωνα με αυτόν τον τελευταίο, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια «υπακούει απευθείας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ». Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο πρώτος πολιτικός της αριστεράς που ανέλαβε το αξίωμα, είχε επικρίνει την «ανάμιξη» του κ. Τραμπ στα πολιτικά πράγματα της Κολομβίας εξαιτίας της υποστήριξης που εξέφρασε στον κ. δε λα Εσπριέγια.

Στη Νικαράγουα, το κοινοβούλιο και η εκλογική αρχή προχωρούν προς μεταρρύθμιση που θα απαγορεύσει τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στις εκλογές, όπως θέλει ο πρόεδρος Ορτέγα, στην εξουσία από το 2007. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταδίκασε το σχέδιο αυτό.

Όσο για την Κούβα, η ένταση με τις ΗΠΑ δεν σταματά να κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να «πάρει» τη νήσο.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας δε λα Εσπριέγια εννοεί εξάλλου να ανοίξει διπλωματική αποστολή της χώρας στην Ιερουσαλήμ και να αναστείλει την εγκατάσταση πρεσβείας της Κολομβίας στα παλαιστινιακά εδάφη, πρωτοβουλία του απερχόμενου προέδρου Πέτρο.

Σχεδιάζει ακόμη η Μπογοτά να κλείσει τις πρεσβείες της -μεταξύ άλλων- στην Αλγερία· στην Αϊτή· στα Μπαρμπάντος· στην Ουγγαρία· στη Σενεγάλη· στην Αιθιοπία· και στη Νότια Αφρική. Ενώ σκοπεύει να ενοποιήσει τις διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Ιταλία και στη Γαλλία.

Ο επόμενος αρχηγός του κράτους δικαιολογεί τις αλλαγές αυτές επικαλούμενος δημοσιονομικούς λόγους, επιχειρηματολογεί πως θέλει να εξοικονομήσει κεφάλαια και να ενισχύσει την χρηματοδότηση της ασφάλειας της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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