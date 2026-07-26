Δύο συλλήψεις για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα στην Αττική - Οι ρόλοι και οι οδηγίες

Eξιχνιάστηκε η υπόθεση σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική, η οποία αποτράπηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), το λεγόμενο «ελληνικό FBI».

2 συλλήψεις - Ο ένας ήδη έγκλειστος

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά δύο 2 άτομα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) και συνοδών αστυνομικών σκύλων.

Πρόκειται για 30χρονο Αιγύπτιο, καθώς και 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος ήδη κρατείται στις φυλακές Διαβατών από το 2017, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και ένας 27χρονος Έλληνας. Σημειώνεται πως ο 31χρονος είναι ισοβίτης, καθώς έχει κατηγορηθεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για ληστεία.

Οι ρόλοι και οι οδηγίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή της Γλυφάδας, ετοίμαζε επίθεση με εντολή από τις φυλακές Διαβατών που φέρεται να έδωσε ο 31χρονος.Ο 30χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα από έναν ενδιάμεσο «κρίκο» μεταξύ του ιδίου αλλά και του ηθικού αυτουργού της επικείμενης επίθεσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 30χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24-07-2026) σε περιοχή της Αττικής, κατά τη συνάντησή του με τον 27χρονο, από τον οποίο, όπως προέκυψε, παρέλαβε αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι. Σε έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του 30χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε, χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περικλεισμένη με δεματικό καλωδίων. Στη συνέχεια, ο 30χρονος οδηγήθηκε στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. και συνελήφθη.

Ο 27χρονος μέχρι στιγμής διαφεύγει τη σύλληψη εντούτοις οι αρχές κατάφεραν μετά από έρευνα να εντοπίσουν το σπίτι του.

Όπως προέκυψε, ο 31χρονος είχε οργανωτικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης, καθώς φέρεται να έδωσε οδηγίες στον 30χρονο να συναντηθεί με τον 27χρονο και να παραλάβει τη χειροβομβίδα, καθώς και να την τοποθετήσει ή να τη ρίξει σε σημείο σε περιοχή της Αττικής.

Σε επακόλουθη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο κελί όπου κρατείται ο 31χρονος, βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται ως μέσο επικοινωνίας για την παροχή οδηγιών σχετικά με την προετοιμασία της επίθεσης.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία σε περιοχή της Αττικής, στην οποία είχε εισέλθει νωρίτερα ο 27χρονος, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), βρέθηκε και κατασχέθηκε περίστροφο, στο βυκίο του οποίου υπήρχαν τοποθετημένα 5 φυσίγγια.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

χειροβομβίδα αμυντικού τύπου,

περίστροφο και 6 φυσίγγια,

4.410 ευρώ,

2 κινητά τηλέφωνα και πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων διαφόρων εταιρειών,

καπέλο τύπου τζόκεϊ και

σακίδιο πλάτης που περιείχε φύλλο χάρτου με αυτοκόλλητα αθλητικής ομάδας και χάρτινο ποτήρι ροφήματος.

Ο 30χρονος συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο 31χρονος έγκλειστος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή μετά την έκδοση σχετικής παραγγελίας.

Οι πιθανοί στόχοι

Μεταξύ των προσώπων που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, φέρονται να βρίσκονταν στο στόχαστρο των δραστών ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.

Το ελληνικό FBI διεξάγει έρευνα όσον αφορά το ποια πρόσωπα ενδέχεται να αποτελούσαν στόχους του Αιγύπτιου, με τις Αρχές να έχουν ήδη καταλήξει σε μια λίστα που περιλαμβάνει 15 άτομα.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εκτιμάται ότι μπορεί να διαλευκάνει τόσο το ποιος ήταν ο στόχος, όσο και στο αν υπάρχουν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, είναι ο έλεγχος στο κινητό τηλέφωνο του Αιγύπτιου.

Η συσκευή έχει ήδη κατασχεθεί από τις Αρχές, οι οποίες θα εξετάσουν τις επαφές του κατόχου του.

Είχε ενημερωθεί ο Ντογιάκος

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον Ισίδωρο Ντογιάκο ότι είχε πληροφορία πως επίκειται χτύπημα στο σπίτι του και είχε ζητήσει την απομάκρυνση του ίδιου και των οικείων του από τον χώρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές υπήρχε έντονη παρουσία της Ασφάλειας και της ΟΠΚΕ στη γειτονιά του.

Πηγή: skai.gr

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