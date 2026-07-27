Λέσβος: Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων έξω από το Λιμεναρχείο Μυτιλήνης – Στο επίκεντρο οι διώξεις για τις κινητοποιήσεις

Σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης προχωρούν σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 10:30 το πρωί, κτηνοτρόφοι και αγρότες της Λέσβου, έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου (ΟΑΣΛ).



Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τις κλήσεις που έχουν λάβει κτηνοτρόφοι για να καταθέσουν σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πρόσφατες διαμαρτυρίες και στον αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης.

Οι κινητοποιήσεις είχαν οργανωθεί στο πλαίσιο των αντιδράσεων για τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού στις κτηνοτροφικές μονάδες του νησιού και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων στήριξης του κλάδου.

Η ΟΑΣΛ κάνει λόγο για προσπάθεια ποινικοποίησης των αγροτικών κινητοποιήσεων και καλεί τους παραγωγούς και τους κατοίκους της Λέσβου να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους κτηνοτρόφους που αντιμετωπίζουν τις σχετικές διαδικασίες.



Τα βασικά αιτήματα των κτηνοτρόφων

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν την άμεση ενίσχυση των πληγέντων εκτροφών, ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού, καθώς και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των μονάδων τους.

Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στις διώξεις που, όπως υποστηρίζουν, συνδέονται με τις κινητοποιήσεις τους, τονίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στο νησί.

«Στα πρόσωπα του προέδρου, του γραμματέα της ΟΑΣΛ και των άλλων συνδικαλιστών συναδέλφων μας, που κατηγορούνται γιατί τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν, κατηγορείται ο κάθε βιοπαλαιστής αγρότης - κτηνοτρόφος που προσπαθεί να ζήσει με αξιοπρέπεια και να σώσει το βιος του» σημειώνεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Η Ομοσπονδία διεκδικεί:

• Άμεση και πλήρη αποζημίωση για όσους κτηνοτρόφους θανατωθούν τα ζώα τους, πλήρη στήριξη μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού.

• Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις της καραντίνας και αποζημίωση για τα αμνοερίφια που έμειναν αδιάθετα λόγω μη λειτουργίας των σφαγείων.

• Πλήρη ενημέρωση για την πορεία των αποζημιώσεων του γάλακτος είτε αυτό παραδόθηκε στα τυροκομεία είτε οδηγήθηκε προς καταστροφή.

• Επιδότηση όλων των ζωοτροφών.

• Τώρα να στελεχωθεί πλήρως η Κτηνιατρική Υπηρεσία με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και στελέχωση των τοπικών κτηνιατρείων. Αυτή η υποστελέχωση είναι που άνοιξε την πόρτα στη νόσο. Αυτή η υποστελέχωση είναι που κρατάει τα σφαγεία κλειστά.

• Υποχρεωτικές απολυμάνσεις στο λιμάνι και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου με ευθύνη της Περιφέρειας και του κράτους, όλο το 24ωρο.

• Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος.

• Πάγωμα σε όλες τις οφειλές σε τράπεζες, εφορία και ζωοτροφές. Κανένας κτηνοτρόφος να μην πληρώσει δόση όσο το νησί είναι σε καραντίνα. Κάλυψη των εισφορών σε ΕΦΚΑ και ΕΛΓΑ από το κράτος.

• Εμβολιασμός. Να εφαρμοστεί από τις κρατικές υπηρεσίες με επιστημονικό σχέδιο και να καλυφθούν πλήρως από το κράτος οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν απ’ αυτό.

• Όχι στην ποινικοποίηση των αγώνων.



Πηγή: skai.gr

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