«Ακόμα πιο μακριά»: Η ξεχωριστή αφιέρωση του Λούη Τσάτουμα στον Μίλτο Τεντόγλου

Υπάρχουν στιγμές στον αθλητισμό που οι αριθμοί περνούν σε δεύτερη μοίρα και τη θέση τους παίρνουν ο σεβασμός και η αναγνώριση. Μία τέτοια στιγμή χάρισε ο Λούης Τσάτουμας μετά την ιστορική εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στον Βόλο.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης της τελευταίας δεκαετίας ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του μήκους με άλμα στα 8,66 μέτρα, μια επίδοση που είχε καταγράψει ο Τσάτουμας το 2007 και παρέμενε ακατάρριπτη για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, ο πρώην κάτοχος του ρεκόρ θέλησε να στείλει δημόσια το δικό του μήνυμα στον Τεντόγλου. Με λιτά λόγια, αλλά με ιδιαίτερη σημασία, έγραψε: «Συγχαρητήρια πολλά Μίλτο! Το άξιζες και ακόμα πιο μακριά»!

Μια φράση που αποτυπώνει πολλά περισσότερα από ένα απλό «μπράβο». Ο Τσάτουμας δεν είδε απλώς το όνομά του να μοιράζεται πλέον το πανελλήνιο ρεκόρ. Είδε έναν αθλητή να φτάνει εκεί όπου λίγοι μπορούν και παράλληλα αναγνώρισε ότι οι δυνατότητές του ξεπερνούν ακόμη και αυτή την ιστορική επίδοση.

Άλλωστε, η εικόνα του Τεντόγλου στον Βόλο έδειξε πως το 8,66 μ. ίσως να μην αποτελεί το ταβάνι του. Οι προσπάθειές του είχαν σταθερότητα, ποιότητα και κυρίως την αίσθηση ότι το επόμενο μεγάλο άλμα βρίσκεται ήδη πολύ κοντά.

Η δημόσια τοποθέτηση του Τσάτουμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία λόγω της σχέσης των δύο αθλητών με την ιστορία του ελληνικού μήκους. Από τον άνθρωπο που κράτησε το εθνικό ρεκόρ για 19 χρόνια, στον αθλητή που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του πλανήτη, η σκυτάλη περνά με τον πιο όμορφο τρόπο.

Και μπορεί το βιβλίο των ρεκόρ να γράφει πλέον δύο ονόματα δίπλα στο 8,66 μ., όμως η αίσθηση που άφησε ο Τεντόγλου στον Βόλο είναι πως δεν θα αργήσει η μέρα που θα μείνει μόνος του στην κορυφή. Μέχρι τότε, το μήνυμα του Λούη Τσάτουμα παραμένει η πιο χαρακτηριστική αναγνώριση για ένα επίτευγμα που ένωσε δύο σπουδαίες γενιές του ελληνικού στίβου.

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