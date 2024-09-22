Γάζα: Νέο ισραηλινό χτύπημα σε σχολικό συγκρότημα - Τουλάχιστον 7 νεκροί

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους σε ένα σχολείο, όπου έχουν βρει καταφύγιο εκτοπισμένες οικογένειες στην πόλη της Γάζας σήμερα, έγινε γνωστό από Παλαιστίνιους αξιωματούχους στον τομέα της υγείας, με τον ισραηλινό στρατό να λέει ότι στόχευε μαχητές που επιχειρούσαν μέσα από το συγκρότημα.

Το πλήγμα εναντίον του σχολείου Καφρ Κάσεμ στον καταυλισμό Beach διεξήχθη γύρω στις 11 το πρωί τοπική ώρα, είπαν οι αξιωματούχοι. Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν ήταν ο Μάτζεντ Σάλεχ, ο διευθυντής του υπουργείου Δημοσίων Έργων και Στέγασης της Χαμάς, πρόσθεσαν οι ίδιοι.

Από την πλευρά του, οι ισραηλινές δυνάμεις IDF ανακοίνωσαν πως διεξήγαγαν ένα πλήγμα ακριβείας εναντίον τρομοκρατών που χρησιμοποιούσαν το πρώην σχολείο για να εξαπολύουν επιθέσεις.

«Είναι ένα επιπλέον παράδειγμα της συστηματικής κατάχρησης από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς των πολιτικών υποδομών ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου», έγραψαν οι IDF στο δίκτυό τους στο Telegram.

Όπως επισήμαναν, οι ισραηλινές δυνάμεις έλαβαν σειρά μέτρων για να μειώσουν τον κίνδυνο για τους αμάχους, όμως «θα συνεχίσουν να ενεργούν εναντίον των τρομοκρατικών οργανώσεων που χρησιμοποιούν σχολεία και πολιτικές εγκαταστάσεις ως καταφύγιο».

Άλλοι έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε διαφορετικές αεροπορικές επιδρομές στην κεντρική και νότια Γάζα, σύμφωνα με γιατρούς, που αναφέρουν πως ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα ανέρχεται σε 16.

Στη Ράφα, κοντά στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο, κάτοικοι αναφέρουν πως ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται προς το δυτικό τμήμα της πόλης, όπου ο στρατός επιχειρεί από τον Μάιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

