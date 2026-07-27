Από σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, ξεκινά η διαδικασία υποβολής των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης των τιμών, μέσω της οποίας προβλέπονται μειώσεις από 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους ανά κωδικό προϊόντος (barcode).

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 29 Ιουλίου, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα ενημερωθούν για τους κωδικούς προϊόντων που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου, με την υποβολή των τελικών προτάσεων.

Η πρωτοβουλία προβλέπει πραγματικές μειώσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι εκπτώσεις που προκύπτουν από προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες.

Ως τιμή αναφοράς θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου, ενώ οι νέες μειωμένες τιμές θα τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ενεργό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με στόχο την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών καταναλωτικών αγαθών και τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις.

Πηγή: skai.gr

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