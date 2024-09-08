Ναυάγιο Bayesian: Από ασφυξία πέθανε ο Μάικ Λιντς

Ο Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας Μάικ Λιντς πέθανε από ασφυξία αφού τελείωσε το οξυγόνο, είπε μια πηγή έρευνας, επικαλούμενη τις αρχικές εξετάσεις που έγιναν το Σάββατο μετά την ανάκτηση του σορού του από το γιοτ Bayesian που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Σικελίας τον περασμένο μήνα.

Ο Λιντς, η κόρη του Χάνα 18 ετών, σεφ του πλοίου και τέσσερις άλλοι καλεσμένοι έχασαν τη ζωή τους όταν το σούπερ γιοτ με βρετανική σημαία βυθίστηκε κατά τη διάρκεια ενός σοβαρού και ξαφνικού καιρικού φαινομένου στα ανοιχτά του λιμανιού Porticello, κοντά στο Παλέρμο, στις 19 Αυγούστου.

Τα αρχικά ευρήματα από την εξέταση της σορού της Χάνα, η οποία και έγινε το Σάββατο, ήταν ασαφή, είπε η πηγή στο Reuters, αποκλείοντας μόνο τον τραυματισμό της ως αιτία θανάτου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε να τελείωσε το οξυγόνο της είτε να πνίγηκε.

Οι σοροί, με εξαίρεση αυτή που ανήκε στον σεφ, βρέθηκαν σε καμπίνες στην αριστερή πλευρά του πλοίου μήκους 56 μέτρων.

Τα αποτελέσματα των νεκροψιών στα υπόλοιπα τέσσερα θύματα -τον Τζόναθαν Μπλούμερ, πρόεδρο της Morgan Stanley International, τη σύζυγό του, Τζούντιθ, καθώς και τον δικηγόρο, Κρις Μορβίλο, και τη σύζυγό του, Νέντα, δείχνουν ως πιθανή αιτία θανάτου την ασφυξία.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε πως ο μάγειρας, Recaldo Thomas, απεβίωσε από πνιγμό

Από το τραγικό ναυάγιο, δεκαπέντε άτομα επέζησαν, ανάμεσά τους η σύζυγος του Λιντς και ο καπετάνιος του γιοτ.

Πηγή: skai.gr

