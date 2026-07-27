Η νομπελίστρια Ειρήνης κι επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως δεν έχει σκοπό να συμμετάσχει σε διαδικασία διαλόγου ανάμεσα σε μερίδα αντιπολιτευόμενων και την κυβέρνηση υπό την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο κι υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

«Μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας του 2015 και αντιπρόσωποι του καθεστώτος ανακοίνωσαν τη δημιουργία μηχανισμού των δυο πλευρών, στη σύλληψη, στον σχηματισμό και στη λειτουργία του οποίου δεν είχαμε καμιά συμμετοχή· κατά συνέπεια δεν επαφίεται σ’ εμάς να εξηγήσουμε τους σκοπούς και τις αποφάσεις του», ανέφερε η κ. Ματσάδο σε κοινή ανακοίνωσή της με τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, υποψήφιο της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2024, που διατείνεται πως κέρδισε εκείνος.

Στα μέσα Ιουλίου, η κυβέρνηση της υπηρεσιακής προέδρου Ροδρίγκες ανακοίνωσε ότι σχηματίζεται ομάδα εργασίας για «να ενισχυθεί η δημοκρατία»· αναμένεται να αρχίσει συνεδριάσεις από τον Αύγουστο.

Οι ΗΠΑ, που αιχμαλώτισαν τον Ιανουάριο τον μέχρι τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας, εξήραν το «σημαντικό βήμα στη διαδικασία πολιτικής συμφιλίωσης» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον, η εξόριστη αντιπολιτευόμενη Ντινόρα Φιγκέρα μπόρεσε να συναντηθεί στο Καράκας με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, κατά τη διάρκεια σύντομης επίσκεψής της.

Πρόκειται για την επικεφαλής επιτροπής που αντιπροσωπεύει το κοινοβούλιο της περιόδου 2015-2020.

Η κ. Ματσάδο διαβεβαίωσε πως δεν θα εγείρει κανένα «εμπόδιο σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία φέρει αληθινή πρόοδο».

«Θα επιστρέψουμε στη Βενεζουέλα», είπε ακόμη.

Η εξόριστη πολιτικός της αντιπολίτευσης κατηγορεί τις αρχές πως έκλεισαν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας για να την εμποδίσουν να επιστρέψει.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες, που ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο, κυβερνά υπό πίεση των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.