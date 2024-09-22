Ιράν: 12 συλλήψεις για «κατασκοπεία» υπέρ του Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη σύλληψη 12 ατόμων που κατηγορούνται ότι «συνεργάσθηκαν» με το Ισραήλ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το πρακτορείο δεν διευκρίνισε την ημερομηνία των συλλήψεων, ούτε την εθνικότητα των συλληφθέντων. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι ότι «σχεδίαζαν τη διάπραξη ενεργειών κατά της ασφάλειας του Ιράν».

Σύμφωνα με το Fars, οι Φρουροί της Επανάστασης «συνέλαβαν 12 συνεργάτες του σιωνιστικού καθεστώτος σε έξι επαρχίες της χώρας.Το Ιράν έχει επανειλημμένως ανακοινώσει τη σύλληψη πρακτόρων που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, εργάζονταν για τις υπηρεσίες Πληροφοριών ξένων χωρών, κυρίως του Ισραήλ.

Τα τελευταία χρόνια, οι ιρανικές αρχές έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ για πράξεις δολιοφθοράς κατά ορισμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και για δολοφονίες σειράς ιρανών επιστημόνων.

Πολλοί άνθρωποι που έχουν κριθεί ένοχοι από την ιρανική δικαιοσύνη για συνεργασία με το Ισραήλ έχουν απαγχονιστεί τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα με δρακόντεια μέτρα και στρατιωτικές τιμές, χιλιάδες κόσμου συνόδευσαν τον νούμερο 2 της Χεζμπολάχ, Ιμπραχίμ Ακίλ στην τελευταία του κατοικία.

Μιλώντας στην κηδεία του Ibrahim Aqil, ο δεύτερος πλέον τη τάξει στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, είπε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει «εγκλήματα πολέμου που είναι οδυνηρά για εμάς» και ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών του, έχει ξεκινήσει μια «μάχη χωρίς όρια».

Πηγή: skai.gr

