Ναυάγιο ανοικτά του Παναμά - Νεκροί και αγνοούμενοι

Πλεούμενο με μετανάστες ναυάγησε ανοικτά των ακτών του Παναμά, στην Καραϊβική Θάλασσα. Σύμφωνα με την συνοριοφυλακή, απροσδιόριστος είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός νεκρών και αγνοουμένων.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι σε παραθαλάσσια περιοχή, κοντά στην πόλη Νταριέν, εστάλησαν σωστικά συνεργεία καθώς υπήρχαν πληροφορίες για εντοπισμό άψυχων σωμάτων μεταναστών που ξεβράστηκαν εκεί. Η εν λόγω περιοχή είναι μία εξαιρετικά αφιλόξενη και επικίνδυνη ζούγκλα, στα σύνορα του Παναμά με την Κολομβία, που τη διασχίζουν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες στην προσπάθειά τους να φθάσουν στις ΗΠΑ κάθε χρόνο.

«Προς το παρόν, δεν έχουμε καμιά πληροφορία για επιζήσαντες» ούτε για την εθνικότητα των θυμάτων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας συνόρων (SENAFRONT).

«Δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο πλεούμενο» που ναυάγησε, πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Τα ύδατα όπου έγινε το ναυάγιο θεωρούνται επικίνδυνα, εξαιτίας των κυμάτων, των ρευμάτων και των ανέμων, επισήμανε ακόμη η εκπρόσωπος.

Το παναμαϊκό τηλεοπτικό δίκτυο TVN ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι στο πλεούμενο επέβαιναν «25 άνθρωποι», εκ των οποίων «4 είναι νεκροί» και άλλοι 14 βγήκαν στην ξηρά, εκδοχή όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου και έτερου δικτύου, του Telemetro, τουλάχιστον επτά άνθρωποι αγνοούνται.

Εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, κυρίως από χώρες της νότιας Αμερικής, ειδικά από τη Βενεζουέλα, περνούν από τον Παναμά κατά τη διάρκεια του επικίνδυνου ταξιδιού προς τον βορρά, προς τα αμερικανικά σύνορα. Στην πλειονότητά τους, διασχίζουν τη ζούγκλα του Νταριέν με τα πόδια.

Το 2023 έκλεισε με πάνω από 520.000 μετανάστες να περνούν από τη ζούγκλα του Νταριέν, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Ασφαλείας της χώρας της κεντρικής Αμερικής. Κάπου 328.000 ήταν υπήκοοι Βενεζουέλας.

Την περασμένη χρονιά, 40 μετανάστες σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο που τους μετέφερε από τα όρια της ζούγκλας του Νταριέν προς τα σύνορα του Παναμά με την Κόστα Ρίκα βγήκε από τον δρόμο. Ο οδηγός, υπήκοος Παναμά, ήταν ανάμεσα στους νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

