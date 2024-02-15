Οι ηγέτες της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Καναδά καλούν, με κοινή ανακοίνωσή τους που έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα, να κηρυχθεί άμεσα ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας εναντίον της επικείμενης επίθεσης του Ισραήλ στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι για τις ενδείξεις πως το Ισραήλ σχεδιάζει χερσαία επίθεση στη Ράφα. Τυχόν στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα θα ήταν καταστροφική», αναφέρει το κείμενο που υπογράφεται από τους πρωθυπουργούς των τριών κρατών, καλώντας την κυβέρνηση του ισραηλινού ομολόγου τους Μπενιαμίν Νετανιάχου να «μην πάρει αυτόν τον δρόμο».

«Χρειάζεται επειγόντως ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός», προστίθεται.

Ο κ. Νετανιάχου επανέλαβε χθες πως θα εξαπολυθεί επίθεση εναντίον της Χαμάς στη Ράφα, διαβεβαιώνοντας πως οι άμαχοι θα επιτραπεί να φύγουν από τον τομέα, χωρίς να διευκρινίσει πού θα πάνε.

Η ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα η Καμπέρα, το Ουέλιγκτον και η Οτάβα καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει, επισημαίνοντας πως στη Ράφα βρίσκονται «περίπου 1,5 εκατομμύριο» Παλαιστίνιοι που προσέφυγαν εκεί για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες σε άλλους τομείς του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου.

Ακόμη, τονίζει πως η κατάπαυση του πυρός δεν πρέπει να είναι «μονομερής», αξιώνοντας η Χαμάς να αφοπλιστεί και να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά.

Το κείμενο θυμίζει πως απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) τον Ιανουάριο, κατόπιν προσφυγής της Νότιας Αφρικής που κατήγγειλε γενοκτονία, υποχρεώνει το Ισραήλ να προστατεύει τους αμάχους και να εγγυάται πως έχουν βασικές υπηρεσίες και λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόκειται για κάτι «απαραίτητο δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», επιμένουν οι πρωθυπουργοί. «Δεν μπορεί οι παλαιστίνιοι άμαχοι να αναγκαστούν να πληρώσουν το τίμημα της νίκης επί της Χαμάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

