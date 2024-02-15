Η Ιαπωνία έχασε το 2023 τον συμβολικό τίτλο της τρίτης μεγαλύτερης οικονομικής δύναμης στον κόσμο, τον οποίο κατέχει πλέον η Γερμανία, κυρίως εξαιτίας της υποτίμησης του νομίσματός της, του γεν, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα για το ιαπωνικό ΑΕΠ που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα.

Το ονομαστικό ΑΕΠ της Ιαπωνίας ανήλθε σε κάπου 4,2 τρισεκ. δολάρια, έναντι περίπου 4,5 τρισεκ. που ήταν αυτό της Γερμανίας· η αύξηση του τελευταίου αποδόθηκε κυρίως στον πληθωρισμό, που ήταν υψηλός πέρυσι στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία.

Όμως, σε πραγματικές τιμές (προσαρμοσμένες για να ληφθούν υπόψη ο πληθωρισμός και οι εποχικές διακυμάνσεις), η ιαπωνική οικονομία επεκτάθηκε κατά 1,9% την περασμένη χρονιά, ενώ αυτή της Γερμανίας συρρικνώθηκε κατά 0,3%, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς που δημοσιοποιήθηκαν στο Βερολίνο τον Ιανουάριο.

Εξαγωγική δύναμη, η Γερμανία πλήττεται από τη μείωση της εξωτερικής ζήτησης, το κόστος της ενέργειας για τον μεγάλο βιομηχανικό τομέα της, την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προκειμένου να ελεγχθεί ο πληθωρισμός.

Η επιδείνωση της συγκυρίας σημαίνει πως ο νέος τίτλος της Γερμανίας, της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, εξέλιξη που προεξοφλούσε τον Οκτώβριο στις προβλέψεις του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), εκλαμβάνεται ως οφθαλμαπάτη.

Εξάλλου, η Ινδία ενδέχεται να ξεπεράσει τόσο την Ιαπωνία, όσο και τη Γερμανία σε μερικά χρόνια.

Στην Ιαπωνία παρ’ όλ’ αυτά ΜΜΕ σχολίασαν εκτενώς την απώλεια της θέσης της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, θυμίζοντας πως πέρα από τον ιδιαίτερο αντίκτυπο της μείωσης της ισοτιμίας του γεν, υπάρχουν κι άλλοι αρνητικοί θεμελιώδεις παράγοντες, όπως η δημοσιογραφική παρακμή στο αρχιπέλαγος και η χρόνια αδυναμία ως προς την παραγωγικότητα.

«Αφού παραχώρησε στην Κίνα τη δεύτερη θέση πίσω από τις ΗΠΑ το 2010, τώρα η Ιαπωνία παραδίδει επίσης την τρίτη θέση», ανέφερε, με δηκτικό τόνο, η μεγάλη ιαπωνική οικονομική εφημερίδα Nikkei σε άρθρο της σύνταξής της το Σάββατο.

«Η Ιαπωνία δεν έχει σημειώσει πρόοδο ως προς την αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού της. Αυτή η κατάσταση θα όφειλε να αποτελεί σήμα συναγερμού για να επιταχυνθούν οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν παραμεληθεί», πρόσθεσε.

Όπως και η Γερμανία, η Ιαπωνία είναι μεγάλη βιομηχανική και εξαγωγική δύναμη, όμως χάνει ορμή εδώ και καιρό, ενώ η εσωτερική κατανάλωση υπονομεύεται από τον πληθωρισμό και την υποτίμηση του γεν.

Το τέταρτο τρίμηνο, το ιαπωνικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε εκ νέου (–0,1% σε πραγματικές τιμές), για δεύτερη συνεχόμενη φορά, έπειτα από την πολύ πιο αισθητή πτώση του το τρίτο (–0,8%, κατά το αναθεωρημένο προς τα κάτω μέγεθος που δημοσιοποιήθηκε σήμερα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.