Συναγερμός στην Ουκρανία - Απογειώθηκαν ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά

Οι ουκρανικές αρχές προειδοποίησαν τις πρώτες πρωινές ώρες τους πολίτες της χώρας πως απογειώθηκαν ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά, προεξοφλώντας πως θα αποπειραθούν να βομβαρδίσουν τομείς της επικράτειας.

Καταγράφτηκε η απογείωση βομβαρδιστικών Τουπόλεφ Tu-95MS από τη βάση τους στην Αλένια, στην περιφέρεια Μουρμάνσκ, στη βορειοανατολική Ρωσία, εξήγησε η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

Η πολεμική αεροπορία είχε επίσης ανακοινώσει στις αρχές αυτού του μήνα και τον περασμένο μήνα απογειώσεις τέτοιων στρατηγικών βομβαρδιστικών, που κατασκευάστηκαν την εποχή της ΕΣΣΔ.

Στα τέλη του Δεκεμβρίου, κύμα πληγμάτων στο οποίο πήραν μέρος Tu-95MS έβαλε στο στόχαστρο διάφορες ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, του Κιέβου, με τις αρχές να κάνουν τότε λόγο για 39 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

