«Βρήκαμε τον Ναβάλνι! Ο Αλεξέι κρατείται στην σωφρονιστική αποικία IK-3 "Polar Wolf" (Πολικός Λύκος) στο Χαρπ στην Αυτόνομη Περιοχή Yamalo-Nenets - μια από τις βορειότερες και πιο απομακρυσμένες αποικίες της χώρας» ανακοίνωσαν χθες οι συνεργάτες του φυλακισμένου επικριτή του Κρεμλίνου, οι οποίοι είχαν κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για δύο εβδομάδες που είχαν χάσει τα ίχνη του.

Εν όψει των προεδρικών εκλογών στη χώρα, ο Ναβάλνι μεταφέρθηκε όσο πιο μακριά γίνεται από το Κρεμλίνο - σε φυλακή της Αρκτικής, περίπου 1.900 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας, σε μία σκληρότερες «αποικίες« της Ρωσίας.

« Οι συνθήκες εκεί είναι σκληρές, με ειδικό καθεστώς στη ζώνη του μόνιμου παγετού. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσετε εκεί και τα ταχυδρομεία δεν λειτουργούν». Ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι συνεργάτες του Ναβάλνι.

💬@ACF_int director @ioannZH:



We have found Alexei @navalny. Many thanks to our supporters, activists, journalists, and media who are concerned about Alexei's fate, and never tire of writing about Alexei Navalny's situation and trying to find out where he is.



It was clear from… pic.twitter.com/fAnmLIrgn4 — The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) December 25, 2023

η εκπρόσωπός του, Κίρα Γιάρμις, ανακοίνωσε ότι ο δικηγόρος του Ναβάλνι κατάφερε να τον δει και πως ο κρατούμενος ηγέτης της αντιπολίτευσης «είναι καλά».

Οι δικηγόροι του δεν τον είχαν δει από την 6η Δεκεμβρίου και είχαν σημάνει συναγερμό για την τύχη του, αν και γνώριζαν ότι επρόκειτο να μεταφερθεί σε αποικία «ειδικού καθεστώτος», τη σκληρότερη βαθμίδα στο σωφρονιστικό σύστημα της Ρωσίας.

«Πολλά ευχαριστώ στους υποστηρικτές μας, ακτιβιστές, δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ που ανησυχούν για την τύχη του Αλεξέι και που δεν κουράζονται να γράφουν σχετικά με την κατάσταση», δήλωσε ο δικηγόρος του Ναβάλνι Ιβάν Ζντάνοφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.