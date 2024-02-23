Ο Πύργος του Άιφελ θα παραμείνει και σήμερα κλειστός, για πέμπτη συνεχή ημέρα, λόγω απεργίας, έγινε γνωστό από συνδικαλιστικές πηγές, η οποία εμποδίζει από την Δευτέρα τις επισκέψεις χιλιάδων, κυρίως ξένων, τουριστών που συρρέουν κάθε μέρα.

Αν η απεργία διαρκέσει μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, θα πρόκειται για την μεγαλύτερη απεργία στην πρόσφατη ιστορία του μνημείου. Το φθινόπωρο του 1998, ο Πύργος του Άιφελ είχε παραμείνει κλειστός επί εξήμισι μέρες.

Οι εργαζόμενοι στον Πύργο του Άιφελ καταγγέλλουν το μοντέλο διαχείρισης του δημοφιλούς γαλλικού μνημείου που υποτιμά το κόστος της συντήρησης και λειτουργίας του. Οι διαπραγματεύσεις με την Εταιρεία Εκμετάλλευσης του Πύργου του Άιφελ (Sete ), όπου ο δήμος του Παρισιού κατέχει το 99% των μετοχών, άρχισαν χθες και χαρακτηρίσθηκαν «εποικοδομητικές» από την εταιρεία.

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι κατηγορούν την εργοδοτική εταιρεία για την οικονομική διαχείριση, αλλά και την δημοτική αρχή για τις πολύ υψηλές οικονομικές απαιτήσεις επί των εσόδων του μνημείου που δεν αφήνουν περιθώρια πραγματοποίησης εργασιών επιδιόρθωσης και συντήρησης, ενώ παράλληλα περιορίζουν τις προσλήψεις και τις αμοιβές του προσωπικού.

Η διαμάχη, που κράτησε κλειστό τον Πύργο του Άιφελ και στις 27 Δεκεμβρίου, στην εκατοστή επέτειο από τον θάνατο του αρχιτέκτονα Γκυστάβ Εφέλ, εκδηλώνεται εν μέσω χειμερινών σχολικών διακοπών και πέντε μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (26 Ιουλίου-11 Αυγούστου).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

