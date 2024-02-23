Περίπου 62.000 άνθρωποι είναι ενεργοί ή έχουν διασυνδέσεις με εγκληματικά δίκτυα στη Σουηδία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της χώρας, στην οποία οι αρχές αγωνίζονται εδώ και χρόνια να περιορίσουν τη βία που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα.

Τα φονικά επεισόδια με πυροβολισμούς έχουν υπερτριπλασιαστεί την περασμένη δεκαετία στη χώρα αυτή των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων και βρίσκονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από ό,τι στις γειτονικές της χώρες.

«Έχουμε ταυτοποιήσει 14.000 (ανθρώπους) ενεργούς σε εγκληματικά δίκτυα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας Πέτρα Λουντχ. «Προχωρώντας στους ανθρώπους που έχουν διασυνδέσεις με τα δίκτυα αυτά, εδώ υπολογίζουμε ότι είναι 48.000 άνθρωποι».

Το 2022 σημειώθηκαν 62 θανατηφόρα περιστατικά με πυροβολισμούς στη Σουηδία, πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρέμερ.

«Το 2023 μολονότι ο αριθμός των θανατηφόρων πυροβολισμών μειώθηκε ελαφρά, τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι η Σουηδία είχε εννιά φορές περισσότερα θανατηφόρα περιστατικά με πυροβολισμούς από τη Νορβηγία, τη Δανία και τη Φινλανδία μαζί», σημείωσε ο υπουργός στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

Ταυτοχρόνως, ο αριθμός των επιθέσεων με εκρηκτικά ήταν ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, πρόσθεσε.

«Μιλάμε για ένα έγκλημα απειλητικό για το σύστημα με υψηλή τάση για βία που φιμώνει μάρτυρες, απειλεί κοινωνικούς λειτουργούς, διεισδύει στις αρχές και τα πολιτικά κόμματα, που ασχολείται με τα ναρκωτικά, με απάτες σε βάρος ηλικιωμένων και των συστημάτων πρόνοιας», πρόσθεσε ο Στρέμερ σχετικά με τα εγκληματικά δίκτυα.

Τον περσινό Σεπτέμβριο σημειώθηκαν 11 θανατηφόρα περιστατικά με πυροβολισμούς, γεγονός το οποίο τον καθιστά τον πιο φονικό μήνα στη Σουηδία από το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

