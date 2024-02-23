Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει γιο, αλλά είναι πολύ χλωμός και αδύνατος για τα «γούστα» της Βόρειας Κορέας και κρατείται «κρυμμένος» και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, λέει ένας πρώην κατάσκοπος.

Τον ισχυρισμό-βόμβα, όπως γράφει η «Daily Mail», έκανε ο Choe Su-yong, συνταξιούχος αξιωματούχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NIS) στη γειτονική Νότια Κορέα.

Επικαλούμενος πηγές στον Βορρά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος ισχυρίστηκε ότι η «μη ελκυστική εξωτερική εμφάνιση του νεαρού φαίνεται να έχει αποθαρρύνει τον Κιμ να παρουσιάσει δημόσια τον γιο του. Σε αντίθεση με τον πατέρα του ή την αδελφή του που είναι ευτραφείς και μοσχοαναθρεμμένοι, ο γιος του Κιμ λέγεται ότι είναι χλωμός και αδύνατος», δήλωσε στους «Korea Times».

Ο σημερινός ηγέτης έχει κατηγορηθεί ότι αναδεικνύει την ομοιότητά του με τον Κιμ Ιλ Σουνγκ, τον παππού του, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη νομιμότητά του. Ωστόσο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν ήταν πάντα παχουλός.

«Ο πατέρας του και η θεία του του είπαν ότι έπρεπε να πάρει βάρος, καθαρά για θέμα γοήτρου και εξουσίας. Όταν θα έπρεπε να συναναστραφεί με την ελίτ της Βόρειας Κορέας και ειδικά τους παλιούς στρατηγούς, η σωματική του διάπλαση θα έπρεπε να τους προκαλεί φόβο», επισημαίνει ο ίδιος άνθρωπος.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του

Ο κ. Madden - συνεργάτης του Κέντρου Stimson στην Ουάσινγκτον - δήλωσε ότι αυτή η εικόνα, του παχουλού ηγέτη, πράγματι έχει ιστορική βάση. «Υπάρχουν κάποιες κορεατικές αντιλήψεις για το πώς παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας στους άλλους ανθρώπους και υπάρχει μια συγκεκριμένη ιδέα για την έλξη και την ελκυστικότητα».

«Το να είσαι αδύνατος θα θυμίζει στον πληθυσμό της Βόρειας Κορέας ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι πέθαναν από την πείνα στα τέλη της δεκαετίας του 1990».

Η NIS πιστεύει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει τρία παιδιά. Ο γιος είναι ο μεγαλύτερος, ακολουθεί η Κιμ Τζου-έ και στη συνέχεια ένα παιδί αγνώστου φύλου.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιλέχθηκε έναντι του μεγάλου του αδελφού, Κιμ Γιονγκ Τσουλ, τον οποίο ο πατέρας του φέρεται να έκρινε ακατάλληλο, επειδή τα χαρακτηριστικά θύμιζαν μικρό κορίτσι, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Και παρόλο που η Βόρεια Κορέα δεν είχε ποτέ γυναίκα στο τιμόνι, ο κ. Madden πιστεύει ότι αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για την Kim Ju-ae. Ό,τι αποφασίσει ο Κιμ Γιονγκ Ουν...

