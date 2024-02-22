Ο Μπάιντεν συνάντησε τη χήρα και την κόρη του Ναβάλνι στο Σαν Φρανσίσκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνάντησε σήμερα στο Σαν Φρανσίσκο τη Γιούλια και την Ντάσα Ναβάλναγια, τη χήρα και την κόρη του Αλεξέι Ναβάλνι που πέθανε στη φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Κατά τη συνάντηση αυτή στην Καλιφόρνια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Αμερικανός πρόεδρος "εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του" και τον "θαυμασμό του για το εκπληκτικό θάρρος" του Ρώσου αντιφρονούντα καθώς και για τη "μάχη του κατά της διαφθοράς και υπέρ μιας ελεύθερης και δημοκρατικής Ρωσίας", σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ο Μπάιντεν δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν νέες σημαντικές κυρώσεις κατά της Μόσχας αύριο, Παρασκευή, ως απάντηση στον θάνατο του Ναβάλνι, στην καταστολή και την επιθετικότητα της Ρωσίας καθώς και στον πόλεμό της στην Ουκρανία, προστίθεται.

Τα τελευταία τιμωρητικά μέτρα θα στοχεύουν διάφορους τομείς -- όπως η άμυνα, η βιομηχανία και και άλλες πηγές εσόδων για τη ρωσική οικονομία --, είχε δηλώσει νωρίτερα ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι "πρέπει να μπορέσει να πάρει πίσω τη σορό του παιδιού της και να του αποδώσει τις τιμές που του αρμόζουν". "Οι Ρώσοι πρέπει να της δώσουν πίσω τον γιο της", τόνισε, αφότου η μητέρα του Ρώσου αντιφρονούντα κατηγόρησε τις αρχές ότι την "εκβιάζουν" για να τον θάψει μυστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

