Τουλάχιστον 11 άμαχοι σκοτώθηκαν χθες το βράδυ στην επαρχία Ντιγιάλα του ανατολικού Ιράκ όταν το μικρό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν επλήγη από έκρηξη ναρκών και στη συνέχεια έγινε στόχος πυρών ελεύθερου σκοπευτή, ανακοίνωσαν σήμερα δύο αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι άμαχοι πολίτες επέστρεφαν από προεκλογική συγκέντρωση την οποία διοργάνωσε υποψήφιος της φυλής τους, διευκρίνισε αξιωματούχος του ιρακινού υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας, η επίθεση έγινε από τους τζιχαντιστές του ΙΚ.

Ο Μουθάνα αλ Ταμίμι, κυβερνήτης της επαρχίας, κατήγγειλε «μια δειλή επιχείρηση που εξαπέλυσε η τρομοκρατική οργάνωση Νταές», το αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους. Στη σελίδα του στο Facebook ζήτησε από τις δυνάμεις ασφαλείας «να εντείνουν την προσοχή τους έναντι στους εν υπνώσει πυρήνες» του ΙΚ.

Τουλάχιστον «11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν από αυτή την επίθεση που εξαπολύθηκε με εκρηκτικό μηχανισμό και στη συνέχεια με πυρά εναντίον του πλήθους», στο χωριό αλ Ομράνιγια στην περιοχή Μικνταντίγια, επεσήμανε δεύτερη πηγή ασφαλείας από τη Βαγδάτη.

Από την πλευρά του ο αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι «ένα μικρό λεωφορείο» έγινε στόχος «δύο αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών την ώρα που επέστρεφε από προεκλογική συγκέντρωση».

«Ακολούθησαν πυρά από έναν ελεύθερο σκοπευτή, από σημείο που δεν έχει εντοπιστεί», πρόσθεσε ο ίδιος, κάνοντας λόγο για 12 αμάχους νεκρούς και 13 τραυματίες.

Το ΙΚ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτή στη Ντιγιάλα, μια επαρχία όπου εξακολουθούν να είναι ενεργοί τζιχαντιστικοί πυρήνες.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές για τα επαρχιακά συμβούλια, που είναι προγραμματισμένες για τις 18 Δεκεμβρίου. Τα συμβούλια αυτά έχουν σημαντικά προνόμια και εκλέγουν τους κυβερνήτες.

Μετά τη ραγδαία άνοδό του και την κατάκτηση μεγάλων περιοχών του Ιράκ και της Συρίας, το ΙΚ ηττήθηκε στα τέλη του 2017, αλλά οι τζιχαντιστές εξακολουθούν να εξαπολύουν επιθέσεις σποραδικά εναντίον του στρατού και της αστυνομίας, κυρίως σε πιο απομονωμένες περιοχές, μακριά από τις μεγάλες πόλεις.

Έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε το καλοκαίρι ανέφερε ότι «οι αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις των ιρακινών δυνάμεων συνεχίζουν να οδηγούν στον περιορισμό των δραστηριοτήτων του Νταές, το οποίο ωστόσο διατηρεί μια μικρής έντασης εξέγερση».

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, «η βασική δομή του Νταές υφίσταται και εξακολουθεί να μετρά 5.000 με 7.000 μέλη στο Ιράκ και τη Συρία, τα περισσότερα από τα οποία είναι μαχητές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.