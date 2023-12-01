Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπογράψει πρώτα μια «συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης» με την Ουκρανία, που θα διαρκέσει τουλάχιστον πέντε χρόνια, αντί να αρχίσει ενταξιακές συνομιλίες με τη χώρα αυτή, δήλωσε σήμερα Παρασκευή στον κρατικό ραδιοσταθμό ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, επισημαίνοντας ένα τρόπο για να επιτευχθεί ενδεχομένως ένας συμβιβασμός πριν από μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

Οι 27 αρχηγοί των κρατών μελών της ΕΕ πρόκειται να αποφασίσουν στα μέσα Δεκεμβρίου αν θα δεχθούν τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσκαλέσουν το Κίεβο για να αρχίσει ενταξιακές συνομιλίες μόλις ανταποκριθεί στις τελικές προϋποθέσεις, ακόμη κι ενώ μάχεται για να απωθήσει την εισβολή της Ρωσίας.

Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση απαιτεί ομοφωνία των 27 μελών του συνασπισμού και η Ουγγαρία θεωρείται πως ενδέχεται να αποτελέσει το κύριο εμπόδιο. Ο ούγγρος πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα δηλώσει πως η Ουγγαρία δεν θα υποστηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παρούσα μορφή της.

Ο Ορμπάν επανέλαβε σήμερα ότι χρειάζεται να ξεκαθαριστούν αρκετά θέματα πριν μπορέσουν να αρχίσουν ενταξιακές συνομιλίες με την Ουκρανία, λέγοντας πως αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να εκτιμηθεί ποιες συνέπειες θα έχει στον ευρωπαϊκό συνασπισμό η ένταξη της Ουκρανίας.

«Αν δεν ξέρουμε (ποιες συνέπειες θα υπάρξουν) τότε δεν θα πρέπει να αρχίσουμε συνομιλίες... Έτσι θα εκπροσωπήσω την άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει πρώτα να υπογράψει μια συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης με την Ουκρανία», δήλωσε ο Ορμπάν σε συνέντευξή του στον κρατικό ραδιοσταθμό.

«Αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να διαρκέσει για 5 έως 10 χρόνια, ας τους φέρουμε πιο κοντά, καθώς το χάσμα είναι τώρα πολύ μεγάλο», δήλωσε. «Ας δώσουμε χρόνο για να συνεργασθούμε και, όταν δούμε πως μπορούμε να δουλέψουμε μαζί, τότε ας φέρουμε το ζήτημα της ένταξης», δήλωσε ο Ορμπάν.

Η πρόταση του Ορμπάν διατυπώθηκε μία ημέρα μετά τις χθεσινές δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΕ πως η Ουγγαρία πλησιάζει να ξεκλειδώσει ευρωπαϊκά κεφάλαια δισεκατομμυρίων ευρώ, τη διάθεση των οποίων είχαν αναστείλει οι Βρυξέλλες εξαιτίας ανησυχιών ότι η Βουδαπέστη έχει βλάψει το δημοκρατικό συνταγματικό έλεγχο στη χώρα.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και δήλωσε πως, αν η ΕΕ θέλει να δώσει περισσότερα χρήματα στην Ουκρανία, τότε θα πρέπει να δημιουργήσει ένα χωριστό οικονομικό ταμείο εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ βασισμένο σε μια διακυβερνητική συμφωνία.

«Όλοι θα πρέπει να συνεισφέρουν τα χρήματα που θέλουν και θα πρέπει να στείλουμε τα χρήματα (από αυτό το ταμείο) στην Ουκρανία», δήλωσε προσθέτοντας ότι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να διεξάγει τον πόλεμο έχει φέρει τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα όριά του.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

