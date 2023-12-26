Σε μία πιο προσωπική συνέντευξη στην εφημερίδα «Sudinfo», ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρόο αποκάλυψε ότι ένα από τα όνειρά του για το 2024 είναι να βρει «τον Κέβιν Ντε Μπρόινε και τον Ρομέλου Λουκάκου στο μπαλκόνι του Δημαρχείου των Βρυξελλών με το ευρωπαϊκό στην αγκαλιά».

Επίσης, ανέφερε ότι εξακολουθεί να πηγαίνει τους γιους του στο σχολείο δύο φορές την εβδομάδα.

«Υπάρχουν δύο σταθερά τετράγωνα σημειωμένα στο ημερολόγιό μου, κάθε εβδομάδα, από την πρώτη μου μέρα ως πρωθυπουργός: Τρίτη και Πέμπτη το πρωί μεταξύ 07:50 και 08:20 αφιερώνω χρόνο για να αφήσω τους γιους μου στο σχολείο. Δεν πρόκειται να πω ότι συμβαίνει κάθε φορά, θα έλεγα 8 φορές στις 10, αλλά είναι μια στιγμή που μου αρέσει. Αφιερώνουμε χρόνο για να συζητήσουμε στο αυτοκίνητο, να πούμε ο ένας στον άλλο για τη ζωή μας. Λέω τους γιους μου, αλλά τον τελευταίο χρόνο, ο μεγαλύτερος, ο Τομπίας, αποφάσισε ότι είναι ανεξάρτητος και πηγαίνει με το ποδήλατο. Έχω πάντα το δικαίωμα να συνοδεύω τον Γκάμπριελ ακόμα κι αν πρέπει να σταματήσω 100 μέτρα από την πύλη για να μην είμαι ο "κολλημένος" μπαμπάς».

Σε ερώτηση για το ποια είναι η στιγμή που τον κάνει ακόμη να ντρέπεται, αναφέρθηκε στον αγώνα δρόμου 20χλμ των Βρυξελλών, στον οποίο έτρεξε και τερμάτισε, ωστόσο δεν είχε προετοιμαστεί και ήταν κατάκοπος. «Ορκίστηκα να τα ξανακάνω έχοντας προπονηθεί καλύτερα» σημείωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός.

