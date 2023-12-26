Στους 18 οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας νικελίου στην Ινδονησία

Ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης σε κινεζικό εργοστάσιο επεξεργασίας νικελίου προχθές Κυριακή στην Ινδονησία έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους 18 νεκρούς, δήλωσε σήμερα αξιωματικός της αστυνομίας, κάνοντας επίσης λόγο για τριάντα τραυματίες που συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

«Ο αριθμός των θυμάτων που απεβίωσαν αυξήθηκε κατά πέντε, δηλαδή συνολικά έχουμε πλέον 18 θανάτους», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Μοροουάλι, ο Σουπριάντο, ο οποίος χρησιμοποιεί μόνο ένα όνομα, όπως πολλοί άλλοι Ινδονήσιοι.

Τα περισσότερα από τα θύματα που υπέκυψαν είχαν υποστεί εγκαύματα στο 70% του σώματός τους, συνέχισε, διευκρινίζοντας πως οκτώ ήταν αλλοδαποί.

Από τους τραυματίες, 24 άνθρωποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο και άλλοι έξι σε κλινικές της εταιρείας στην οποία ανήκει το εργοστάσιο.

Το δυστύχημα έγινε περί τις 05:30 την Κυριακή (σ.σ. τοπική ώρα· στις 23:30 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας) σε εργοστάσιο της Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) στο βιομηχανικό πάρκο της Μοροουάλι, στο νησί Σουλαουέσι (παλαιότερα γνωστό ως Κελέβη, ανατολικά), περίπου 1.800 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την πρωτεύουσα Τζακάρτα.

Το νησί Σουλαουέσι είναι σημαντικό κέντρο ως προς την παραγωγή νικελίου, μετάλλου που χρησιμοποιείται ιδίως στην παραγωγή μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και στην κατασκευή ανοξείδωτου χάλυβα.

Η Κίνα έχει προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις σε εργοστάσια στο νησί, όπου όμως οι συνθήκες εργασίας και εργασιακής ασφάλειας καταγγέλλονται συχνά.

Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η έκρηξη έγινε ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης υψικαμίνου. Εύφλεκτο υγρό πήρε φωτιά, οι φλόγες εξαπλώθηκαν κι έφθασαν σε δεξαμενές οξυγόνου, που εξερράγησαν.

Η ITSS είναι θυγατρική της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής νικελίου στον κόσμο, της κινεζικής Tsingshan Holding Group, που ελέγχει επίσης το βιομηχανικό πάρκο Μοροουάλι.

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες ότι το Πεκίνο ζήτησε από την πρεσβεία στην Τζακάρτα να ερευνήσει τα αίτια της έκρηξης, σε συντονισμό με τις ινδονησιακές αρχές.

Τον Ιανουάριο, δύο εργάτες, ανάμεσά τους κινέζος υπήκοος, σκοτώθηκαν σε εργοστάσιο τήξης νικελίου στο ίδιο βιομηχανικό πάρκο, όταν ξέσπασαν ταραχές σε κινητοποίηση με κεντρικά αιτήματα αυξήσεις μισθών και βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας.

Τον Ιούνιο, δυστύχημα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο στοίχισε τη ζωή εργαζομένου και τραυμάτισε άλλους έξι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

