Με μία νέα πρόκληση βρίσκεται αντιμέτωπος ο φυλακισμένος σφοδρός επικριτής του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, καθώς οι ρωσικές αρχές των φυλακών που κρατείται τον αναγκάζουν να ακούει έναν ποπ τραγουδιστή υπέρ του Πούτιν στις 5 το πρωί κάθε μέρα.

Ο Ναβάλνι έχει καταγγείλει επανειλημμένα το Κρεμλίνο για προσπάθειες εξόντωσής του μεταξύ αυτών απόπειρα δηλητηρίασης και επίθεση, αλλά και στέρηση της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης.

Ο Ναβάλνι, 47 ετών, πρώην δικηγόρος που έγινε γνωστός πάνω από μια δεκαετία πριν ασκώντας κριτική στην ελίτ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τεράστια διαφθορά, κρατείται τώρα σε μια φυλακή περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Έχει καταδικαστεί σε 74 χρόνια κάθειρξης με κατηγορίες που όπως λέει ο ίδιος κατασκευάστηκαν για να τον κρατήσουν μακριά από την πολιτική. Ο Ναβάλνι είπε τη Δευτέρα ότι το πρωινό του συνίσταται πλέον στην ακρόαση του ρωσικού εθνικού ύμνου για να συνεχίσει το «Είμαι Ρώσος», ένα πατριωτικό τραγούδι που το ερμηνεύει ο «Shaman» ένας τραγουδιστής υπέρ του Πούτιν.

Ο Σαμάν, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Yaroslav Dronov, έχει ηγηθεί ενός κύματος πολεμικού πατριωτισμού, ενώ υποστήριξε δημοσίως μία εκ νέου υποψηφιότητα του Πούτιν για την προεδρία.

Το χαρακτηριστικό τραγούδι του, το οποίο μερικές φορές ερμηνεύει ντυμένος με μια μαύρη δερμάτινη στολή με μπράτσο στα χρώματα της ρωσικής σημαίας - «Για Ρούσκι», μιλάει για το πώς οι Ρώσοι δεν μπορούν να "σπάσουν" και "πάνε μέχρι το τέλος" και κουβαλούν το αίμα των πατέρων τους.

Ο 32χρονος τραγουδιστής προκάλεσε διαμάχη τον Νοέμβριο, όταν παρουσιάστηκε στη σκηνή σε συναυλία και υποδύθηκε ότι πυροδοτεί μία πυρηνική βόμβα.

Σε ένα μήνυμα στο X ο Ναβάλνι περιέγραψε μια σουρεαλιστική πρωινή ρουτίνα.

«Ο τραγουδιστής Shaman έγινε γνωστός όταν ήμουν ήδη στη φυλακή και δεν μπορούσα ούτε να τον δω ούτε να ακούσω τη μουσική του. Αλλά ήξερα ότι είχε γίνει ο βασικός τραγουδιστής του Πούτιν. Και ότι το κύριο τραγούδι του ήταν το «Για Ρούσκι», έγραψε ο Ναβάλνι.

«Φυσικά ήμουν περίεργος να το ακούσω, αλλά πού να το ακούσω στη φυλακή. Και μετά με έφεραν στο Γιαμάλ και εδώ, κάθε μέρα στις 5 η ώρα το πρωί, ακούμε την εντολή: «Σήκω!» η οποία ακολουθείται από τον εθνικό ύμνο της Ρωσίας και αμέσως μετά παίζεται το δεύτερο πιο σημαντικό τραγούδι της χώρας – «Για Ρούσκι» του Shaman.



2/6 Everyone knows it, parodies of it are recorded, and so on. Of course, I was certainly curious to listen, but where in the prison I could do it?



And then I was taken to Yamal. — Alexey Navalny (@navalny) January 22, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.