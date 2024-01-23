Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα - Ρωσική πυραυλική επίθεση σε Κίεβο και Χάρκοβο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζικά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα νωρίς σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Οι κυβερνήτες των περιφερειών του Ντνιπροπετρόφσκ και του Χαρκόβου ανακοίνωσαν καθένας τους μέσω της εφαρμογής Telegram πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στις αντίστοιχες περιφέρειές τους.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν εξάλλου σήμερα πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίσθηκαν ενώ κτίρια κατοικιών και ένας αγωγός αερίου υπέστησαν ζημιές στο Κίεβο και το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, από πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Μόσχα.

Επτά άνθρωποι τραυματίσθηκαν στις συνοικίες Σολομιάνσκιι και Σβιατοσίνσκιι του Κιέβου, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ πρόσθεσε πως πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμερίσματα μετά την επίθεση.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αποκρούουν τη ρωσική πυραυλική επίθεση, ανέφεραν μέσω της Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Σέρχιι Πόπκο και ο ομόλογός του που είναι αρμόδιος για τη γύρω περιοχή.

Ένα κτίριο στη συνοικία Πετσέρσκ της πρωτεύουσας, στο οποίο δεν υπήρχαν κατοικίες, υπέστη ζημιές, δήλωσε ένας αξιωματούχος. Ο Σέρχιι Πόπκο δήλωσε πως αυτοκίνητα έπιασαν φωτιά στο Σβιατόσιν, δυτικά του κέντρου της πρωτεύουσας.

«Ισχυρές εκρήξεις, το σπίτι μας ... έτρεμε», έγραψε στο λογαριασμό της στην Telegram η βουλευτής Ιρίνα Γκερασένκο ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς πως άκουσαν κύματα εκρήξεων στο Κίεβο και γύρω απ' αυτό.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ έγραψε επίσης στο Telegram πως η Ρωσία στοχοθέτησε και την πόλη του.

«Πλήττουν και πάλι το Χάρκοβο - σημειώθηκαν ήδη αρκετές εκρήξεις», ανέφερε.

Κτίριο κατοικιών επλήγη στο Χάρκοβο, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Σινεχούμποφ. «Υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια», έγραψε στο Telegream.

Η αστυνομία της πόλης ανακοίνωσε πως ένας αγωγός αερίου έπιασε φωτιά ως αποτέλεσμα της επίθεσης και παιδιά είναι μεταξύ των τραυματιών.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σχόλιο από τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

