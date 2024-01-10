Ο Ρώσος επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι αστειεύτηκε σήμερα στην πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο από τότε που μεταφέρθηκε σε αποικία κρατουμένων στην Αρκτική, ωστόσο δικαστής απέρριψε τη τελευταία του προσφυγή αναφορικά με τη μεταχείρισή του στη φυλακή.

Ο Ναβάλνι εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης από την αποικία κρατουμένων στην οποία μεταφέρθηκε τον περασμένο μήνα από φυλακή στο Μελέχοβο, ανατολικά της Μόσχας, ύστερα από ένα δύσκολο ταξίδι τριών εβδομάδων.

Russian opposition politician Alexei Navalny has made his first appearance on video since he was secretly transferred to a penal colony north of the Arctic Circle in December 2023.



Navalny appeared to be in good spirits as he spoke with journalists via a video link. pic.twitter.com/FntlRZKxca — NoComment (@nocomment) January 10, 2024

Ο Ναβάλνι προκάλεσε το γέλιο του δικαστή όταν ρώτησε κατά τη βιντεοσύνδεση εάν η φυλακή στο Μελέχοβο έκανε πάρτι για να γιορτάσει την αναχώρησή του και εάν σε αυτό υπήρχε καραόκε. Στη συνέχεια ρώτησε εάν η σωφρονιστική υπηρεσία στο Μελέχοβο έκανε 'πάρτι γυμνών' --– σε μια αναφορά σε συγκέντρωση με σχεδόν γυμνούς σελέμπριτις στη Μόσχα τον περασμένο μήνα που προκάλεσε σκάνδαλο στη χώρα.

Τα σχόλια αυτά κατέδειξαν την ικανότητα του Ναβάλνι να κάνει χιούμορ ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο παρά το γεγονός ότι έχει σταλεί σε μια από τις πλέον απομονωμένες και αφιλόξενες περιοχές της Ρωσίας.

Οι τακτικές ακροαματικές διαδικασίες στο δικαστήριο τού προσφέρουν βήμα για να συνεχίσει τις επιθέσεις του κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του πολέμου στην Ουκρανία καθώς και να αμφισβητήσει και να χλευάσει αυτούς που τον κρατούν φυλακισμένο. Ο ίδιος δήλωσε στον δικαστή Κίριλ Νικιφόροφ, που έχει προεδρεύσει σε πολλές τέτοιες ακροαματικές διαδικασίες, ότι «ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό μου» από τη χαρά του που τον είδε και πάλι.

Ο Ναβάλνι, 47 ετών, εκτίει ποινές που συνολικά ξεπερνούν τα 30 έτη για σειρά κατηγοριών, από απάτη έως εξτρεμιστική δραστηριότητα, που σύμφωνα με τον ίδιο είναι κατασκευασμένες με στόχο να τον φιμώσουν. Το 2020 επέζησε από απόπειρα δηλητηρίασής του με νευροτοξικό παράγοντα.

Απορρίφθηκε η προσφυγή του

Στη σημερινή ακροαματική διαδικασία –το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της οποίας δημοσιοποιήθηκε από το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης Mediazona – ο Ναβάλνι ισχυρίστηκε ανεπιτυχώς ότι οι αρχές ενήργησαν παράνομα με τον να στείλουν σε κελί απομόνωσης τον Οκτώβριο επειδή προσέβαλε επιθεωρητή των φυλακών.

Ο Ναβάλνι δήλωσε ότι ο επιθεωρητής κατέσχεσε το στυλό του παρά το γεγονός ότι είχε δικαίωμα να έχει στην κατοχή του γραφική ύλη και αναγνώρισε ότι «ξεπέρασε τα όρια» με το να τον χαρακτηρίσει διάβολο, ηλίθιο και σκιάχτρο. Όπως δήλωσε ο Ναβάλνι, θα έπρεπε ήδη, πριν από τη στιγμή του περιστατικού εκείνου, να είχε μεταφερθεί από το Μελέχοβο σε άλλες εγκαταστάσεις κράτησης μετά την ποινή των 19 ετών που του επιβλήθηκε τον Αύγουστο. Ο δικαστής απέρριψε την προσφυγή του.

Η αποικία κρατουμένων «Πολικός Λύκος», που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.900 χλμ βορειοανατολικά της Μόσχας, είναι μια από τις σκληρές της Ρωσίας. Ο Ναβάλνι αστειεύτηκε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αναμεταδόθηκε μέσω των δικηγόρων του αυτή την εβδομάδα, ότι η θερμοκρασία «δεν έχει πέσει ακόμα κάτω από τους -32 βαθμούς» και ότι βρίσκει την πρωινή του γυμναστική «αναζωογονητική».

Στη σημερινή ακροαματική διαδικασία δήλωσε ότι το φαγητό είναι καλό αλλά ότι δεν έχει λάβει ακόμα γράμματα ή τηλεγραφήματα.

Κάλεσμα σε διαδηλώσεις

Χθες, το κίνημα του Ναβάλνι απηύθυνε κάλεσμα σε διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο με αφορμή την τρίτη επέτειο της φυλάκισής του στις 21 Ιανουαρίου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει κλείσει έναν από τους πιο σφοδρούς επικριτές του σε αποικία φυλακισμένων στην Αρκτική για να τον φιμώσει, δήλωσε η ομάδα του Ναβάλνι.

«Μην αφήσετε τον Πούτιν να νικήσει», έγραψε αργά χθες στο Telegram ο Λεονίντ Βολκόφ, στενός συνεργάτης του Ναβάλνι, που έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Διαδηλώσεις διοργανώνονται μόνο στο εξωτερικό, καθώς οι ρωσικές αρχές καταστέλλουν σκληρά κάθε διαφωνία. Σημαντική εκτιμάται ότι θα είναι η συμμετοχή στη Γερμανία, όπου οι διοργανωτές αναμένουν συγκεντρώσεις έως και σε 10 πόλεις, όπως στη Φρανκφούρτη, το Βερολίνο, το Αμβούργο, το Μόναχο, την Κολωνία και τη Στουτγάρδη.

