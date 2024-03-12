NATO – Ρωσία: Ψυχροπολεμικό βαλς

Της Αθηνάς Παπακώστα

Για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν αναβάλλει για αργότερα την προγραμματισμένη του επίσκεψη στην Ουκρανία. Το Ελιζέ σημείωσε ότι η νέα αναβολή δεν προκύπτει εξαιτίας τυχόν ανησυχιών για την ασφάλεια του Γάλλου προέδρου μετά και τη ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην Οδησσό, την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Εμανουέλ Μακρόν έχει κλιμακώσει τη ρητορική του κατά της Μόσχας, έχει ανακατέψει την τράπουλα των ισορροπιών στο δυτικό στρατόπεδο καλώντας από τη μία την Ευρώπη να μην είναι «δειλή» και από την άλλη αρνούμενος να αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Και ενώ διπλωμάτες ή/και αναλυτές σημειώνουν πως στην ουσία ο Γάλλος πρόεδρος κερδίζει χρόνο προκειμένου όταν πατήσει στο ουκρανικό έδαφος να έχει να παρουσιάσει ορισμένα χειροπιαστά αποτελέσματα τα οποία θα έχουν προκύψει έπειτα από συνομιλίες με άλλους δυτικούς συμμάχους, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, πήρε εκ νέου αποστάσεις από τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου υπογραμμίζοντας ότι «το ΝΑΤΟ δεν έχει σχέδια να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία και δεν είναι εμπλεκόμενο μέρος στη σύγκρουση».

Ωστόσο, είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας, Ραντοσλάβ Σικόρσκι, ο οποίος είπε ότι «στρατιώτες του ΝΑΤΟ βρίσκονται ήδη στην Ουκρανία».

Η απάντηση του Κρεμλίνου ήταν άμεση με τον Ντμίτρι Πεσκόφ να υπογραμμίζει ότι «οι αρμόδιες αρχές μας γνώριζαν, εδώ και καιρό, ότι άτομα (...) που έχουν άμεσους δεσμούς με το ΝΑΤΟ βρίσκονται στο ουκρανικό έδαφος» με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, το βράδυ της Δευτέρας, να ξεκαθαρίζει πως «οι δηλώσεις Σικόρσκι αποτελούν απόδειξη για την άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην σύγκρουση στην Ουκρανία» και να προσθέτει ότι «πλέον είναι μάταιο να το αρνούνται».

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Κάλινακ, παίρνει τον λόγο και τονίζει ότι αντί οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποστολής δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, είναι προτιμότερο να βοηθήσουν τους άνδρες της χώρας να επιστρέψουν στην πατρίδα τους για να πολεμήσουν.

Η ρωσική όμως οργή παραμένει κι ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας με συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα La Tribune δηλώνει ότι «μετά από δύο χρόνια σύγκρουσης η Ρωσία γίνεται όλο και πιο επιθετική», κι επαναλαμβάνει ότι «η Ρωσία δεν πρέπει και άρα, δεν μπορεί να κερδίσει».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα, λίγο προτού διαβεί το κατώφλι του Λευκού Οίκου, από κοινού με τον πρωθυπουργό της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, καλεί τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες του ΑΕΠ τους στο 3%.

Και οι... αναταράξεις στους κόλπους της Συμμαχίας συνεχίζονται καθώς στη συζήτηση έχουν, ήδη, προστεθεί οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες – όπου και συναντήθηκε με τον τέως Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ – αποκάλυψε πως εάν ο μοναδικός υποψήφιος για το χρίσμα τον Ρεπουμπλικανών επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, θα γυρίσει την πλάτη και στην Ουκρανία αλλά και την Ευρώπη.

Kαι καθώς η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια της Δύσης, από το γαϊτανάκι των δηλώσεων δεν απουσιάζουν ούτε εκείνες της υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία μιλώντας στο γερμανικό ARD δήλωσε ανοιχτή στην πρόταση του Βρετανού ομολόγου της, Ντέιβιντ Κάμερον, που μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Ζeitung δήλωσε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να παραδώσει πυραύλους «Τaurus» στην Βρετανία, η οποία με τη σειρά της θα αποστείλει στην Ουκρανία περισσότερους από τους αντίστοιχους «Storm Shadow».

