Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την Πέμπτη την «ακλόνητη υποστήριξή της Γαλλίας» στην «ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα» της Μολδαβίας, η πρόεδρος της οποίας Μάγια Σάντου έγινε δεκτή στο Μέγαρο των Ηλυσίων για την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Μία εβδομάδα μετά την «έκκληση» των φιλορώσων αυτονομιστών της Υπερδνειστερίας που ζήτησαν «την προστασία» της Μόσχας, ο Εμανουέλ Μακρόν και η ομόλογός του Μάγια Σάντου καλούν σε κοινή τους ανακοίνωση της Ρωσία «να αποσύρει τις δυνάμεις που σταθμεύουν παράνομα στο μολδαβικό έδαφος».

Το Παρίσι δηλώνει έτοιμο «να συμβάλει, όταν έρθει η ώρα, στην εξεύρεση μόνιμης και ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης αυτής» που είναι παγωμένη από το 1992, από την εποχή της διάλυσης της Σοβιετικής Ενωσης.

«Το καθεστώς της Μόσχας προσπαθεί να ελέγξει την χώρα μου μέσω του ενεργειακού εκβιασμού, οργανώνοντας διαδηλώσεις, εξαπολύοντας κυβερνοεπιθέσεις (...) και ακόμη και υποδαυλίζοντας πραξικόπημα», δήλωσε η πρόεδρος της Μολδαβίας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Μπροστά στις «απόπειρες ανάμειξης με ξεκάθαρο στόχο την διαίρεση της μολδαβικής κοινωνίας (...) η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ενωση βρίσκονται στο πλευρό σας», απάντησε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Η Ρωσία ανανεώνει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της χώρας της και προειδοποίησε ότι, αν ο Πούτιν δεν ανακοπεί στην Ουκρανία, θα συνεχίσει την πορεία του, δήλωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Μολδαβίας.

«Αν ο επιτιθέμενος δεν ανακοπεί, θα συνεχίσει, και το μέτωπο θα συνεχίσει να πλησιάζει. Να πλησιάζει σε μας. Να πλησιάζει σε σας», δήλωσε η Μάγια Σάντου. «Κατά συνέπεια, η Ευρώπη πρέπει να παρουσιάσει κοινό μέτωπο. Η επίθεση πρέπει να απωθηθεί από μία ισχυρή δύναμη».

Η συμφωνία υπεγράφη από τους υπουργούς Αμυνας των δύο χωρών και προβλέπει «το άνοιγμα τους προσεχείς μήνες μόνιμης αποστολής άμυνας στο Κισινάου», διευκρίνισε ο Εμανουέλ Μακρόν προσθέτοντας ότι αυτό δεν είναι παρά το αρχικό βήμα.

Στον οικονομικό τομέα, οι δύο χώρες υπέγραψαν «διμερή οδικό χάρτη που απαριθμεί κοινά σχέδια που θα αναπτυχθούν στο μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.