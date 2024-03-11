Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες Κυριακή με τον ομόλογό του της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι τον διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει διεθνείς πρωτοβουλίες ώστε να αυξηθεί η ικανότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να πλήττουν εχθρικούς στόχους «σε βάθος», ενώ εκ παραλλήλου υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και της Γαλλίας, διεθνείς διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της συμμαχίας «πυροβολικό για την Ουκρανία».

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Ελιζέ, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα καθώς και την πορεία υλοποίησης των προτεραιοτήτων που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε την 26η Φεβρουαρίου στο Παρίσι.

Συμφώνησαν να είναι σε επαφή ενόψει και της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στην Ουκρανία η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός εβδομάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

