Ουκρανία: Κατέστρεψε 11 drones και δυο πυραύλους της Ρωσίας

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 13 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης και ομοβροντία πυραύλων εναντίον της Ουκρανίας, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της οποίας κατέρριψαν 11 drones και δυο πυραύλους σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, ανακοίνωσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

Εκτός από τα drones, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν τέσσερις πυραύλους Kh-59, έναν εκτοξευόμενο από αεροσκάφος Kh-31P και βαλλιστικούς πυραύλους, ανέφερε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Δεν ξεκαθάρισε πόσοι βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν, ούτε αν τα drones και οι πύραυλοι που δεν καταρρίφθηκαν πέτυχαν τους στόχους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

