«Επικίνδυνο» και «ανεύθυνο» χαρακτήρισε η πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Τζούλιαν Σμιθ το να γίνονται δηλώσεις σαν αυτές στις οποίες προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ ενθαρρύνοντας τη Μόσχα να επιτεθεί σε χώρες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους για τις αμυντικές δαπάνες στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η κ. Σμιθ μιλώντας σε ανταποκριτές στις Βρυξέλλες ενόψει της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, στις 15 Φεβρουαρίου επισήμανε ότι «η ενθάρρυνση του Κρεμλίνου να επιτεθεί σε οποιοδήποτε σύμμαχο του ΝΑΤΟ ή έδαφος της Συμμαχίας θέτει πραγματικά τους στρατιώτες μας, τους στρατιώτες των ΗΠΑ και τους στρατιώτες των Συμμάχων μας σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Κάτι τέτοιο, κάνοντας τέτοιου είδους δηλώσεις, είναι επικίνδυνο και, ειλικρινά, ανεύθυνο».

Σε σχέση με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, η Αμερικανίδα πρέσβης τόνισε ότι η θέση των ΗΠΑ επ' αυτού ήταν σαφής από την αρχή και η επιθυμία είναι να γίνει μέλος το συντομότερο δυνατόν καλώντας την Ουγγαρία να προχωρήσει τις διαδικασίες.

«Έχουμε στείλει μήνυμα σε όλους τους Συμμάχους από την αρχή της διαδικασίας ότι η Σουηδία είναι ένας εταίρος που είναι έτοιμος να ενταχθεί στη Συμμαχία. Η Σουηδία συμμερίζεται θεμελιωδώς όλες τις αξίες μας. Ήταν ένας απίστευτα ενεργός εταίρος που διεξήγαγε εκπαίδευση και ασκήσεις μαζί με τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ και είναι έτοιμη να φέρει πραγματική ικανότητα και σημαντικές δυνατότητες τη στιγμή που θα γίνει πλήρης εταίρος. Θέλουμε λοιπόν να δούμε την ένταξη της Σουηδίας να οριστικοποιείται το συντομότερο δυνατό. Χαιρόμασταν που είδαμε τους φίλους μας στην Τουρκία να ολοκληρώνουν τη διαδικασία επικύρωσης μόλις πριν από μερικές εβδομάδες και παροτρύνουμε τους φίλους μας στην Ουγγαρία να κάνουν το ίδιο το συντομότερο δυνατό» σημείωσε.

Η Τζούλιαν Σμιθ ρωτήθηκε επίσης για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας διαδοχής του Γενς Στόλτενμπεργκ, αλλά και για την πιθανότητα ανάληψης της θέσης του γενικού γραμματέα από τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ «αποφάσισε ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του Γενικού Γραμματέα αργότερα αυτό το έτος, προς το φθινόπωρο του 2024. Για τον λόγο αυτόν, αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία στο ΝΑΤΟ, όπου αρχίζουμε να προχωράμε προς την επιλογή του μελλοντικού ΓΓ. Νομίζω ότι οι Σύμμαχοι ενδιαφέρονται αρκετά να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επιλογής πιθανώς το πρώτο τρίμηνο αυτού του έτους, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό» ανέφερε η πρέσβης.

Συμπλήρωσε ότι δεν έχει να πει κάτι σε σχέση με το ποιος θα επιλεγεί. «Δεν νομίζω ότι είναι μυστικό, ωστόσο, ότι έχουμε ακούσει από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Ρούτε πως έχει εκφράσει ενδιαφέρον. Αυτό είναι λοιπόν ένα πρόσωπο που εξετάζει η Συμμαχία. Αλλά είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη», είπε η Σμιθ και συμπλήρωσε πως αναμένει ο επίλογος να γραφτεί «τους επόμενους μήνες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.