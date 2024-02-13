Μπάιντεν κατά Τραμπ: Υποκλίνεται σε έναν Ρώσο δικτάτορα -Επικίνδυνα, αντιαμερικανικά όσα είπε για το ΝΑΤΟ

Την οργή του Τζο Μπάιντεν προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο ότι «θα αφήσει τη Ρωσία να εισβάλει σε όποια χώρα του ΝΑΤΟ δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της για δαπάνες του 2% του ΑΕΠ στην άμυνα».

«Ο τέως πρόεδρος έχει δώσει ένα επικίνδυνο αντιαμερικανικό και σοκαριστικό μήνυμα στον κόσμο. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Τραμπ απηύθυνε πρόσκληση στον Πούτιν να εισβάλει σε ορισμένους από τους συμμάχους μας, συμμάχους του ΝΑΤΟ. Είπε ότι αν ένας σύμμαχος δεν δαπανούσε αρκετά χρήματα για την άμυνα, θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να "κάνει ό,τι θέλει"» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.



«Μπορείτε να φανταστείτε έναν τέως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει κάτι τέτοιο; Όλος ο κόσμος το άκουσε. Το χειρότερο είναι ότι το εννοεί...» επισήμανε.



«Κανένας άλλος πρόεδρος στην Ιστορία μας δεν έχει υποκλιθεί ποτέ σε έναν Ρώσο δικτάτορα. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ: Ποτέ δεν θα το κάνω» είπε ο Μπάιντεν.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.