Η Ινδονησία εκλέγει τον επόμενο πρόεδρό της - Στρατηγός ε.α. το φαβορί

Σχεδόν 205 εκατομμύρια Ινδονήσιοι ψηφίζουν σήμερα για να αναδείξουν τον επόμενο πρόεδρο της χώρας, με τον νυν υπουργό Άμυνας Πραμπόβο Σουμπιάντο, στρατιωτικό με ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο παρελθόν, να θεωρείται φαβορί για τη διαδοχή του Τζόκο Ουιντόντο, έπειτα από μια δεκαετία στην εξουσία.

Μολονότι έχει κατηγορηθεί για κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την περίοδο της δικτατορίας του Σουχάρτο τα χρόνια του 1990, ο στρατηγός ε.α., 72 ετών, δεν αποκλείεται να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές από τον σημερινό πρώτο γύρο.

Με σχεδόν το 52% των προθέσεων ψήφου, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, προηγείται με μεγάλη διαφορά του Άνιες Μπασουένταν, του άλλοτε κυβερνήτη της Τζακάρτας, και του Γκαντζάρ Πρανόουο, πρώην κυβερνήτη της κεντρικής Ιάβας. Οι δυο τελευταίοι αναμένεται να δώσουν σκληρή για τη δεύτερη θέση.

Αν κανείς από τους τρεις υποψήφιους δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία σήμερα, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος τον Ιούνιο.

«Θα δώσουμε μάχη για να φέρουμε ευημερία σε όλους τους Ινδονήσιους», υποσχέθηκε ο Πραμπόβο Σουμπιάντο το Σάββατο, στην τελευταία του προεκλογική συγκέντρωση. «Θα συνεχίσουμε αυτό που οικοδόμησαν ήδη προηγούμενοι πρόεδροι», πρόσθεσε.

Τα 800.000 και πλέον εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 και θα κλείσουν στις 13:00 (τοπικές ώρες· 02:00 ως 08:00 ώρες Ελλάδας) στο αχανές αρχιπέλαγος, που εκτείνεται σε 5.000 χιλιόμετρα, έχει τρεις ζώνες ώρας και συνολικά 274 εκατομμύρια κατοίκους.

Πέρα από τον πρόεδρό τους, οι Ινδονήσιοι καλούνται να εκλέξουν επίσης σήμερα τα 580 μέλη του κοινοβουλίου, νομαρχιακούς και τοπικούς αιρετούς. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες και περιπλοκότερες ψηφοφορίες μέσα σε μερικές ώρες σε όλο τον κόσμο.

Ο Ανιές Μπασουένταν διαβεβαίωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Metro πως «νιώθει το πνεύμα της αλλαγής».

Ωστόσο η ψηφοφορία αντιμετωπίζει προβλήματα. Στην Τζακάρτα, μητρόπολη 30 εκατομμυρίων κατοίκων, χείμαρρος υπερχείλισε λίγες ώρες προτού ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα, πλημμυρίζοντας κάποιους τομείς.

Η διαδικασία άρχισε στην επαρχία Παπούα, την ανατολικότερη του αρχιπελάγους 17.000 νησιών —στην οποία συνεχίζουν ακόμη σήμερα να δρουν αυτονομιστές αντάρτες—, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι επιτόπου.

Υποψήφιος για τρίτη φορά, ο κ. Πραμπόβο χρησιμοποιεί εθνικιστική και λαϊκιστική ρητορική· δεσμεύεται να συνεχίσει την πολιτική του απερχόμενου αρχηγού του κράτους, που είναι ανεπίσημα γνωστός με το προσωνύμιο Τζόκοουι. Ο πρόεδρος, λένε αντίπαλοί του, υπάρχουν υποψίες πως χρησιμοποίησε κρατικά κονδύλια για να επηρεάσει τις εκλογές, να ευνοήσει τον υπουργό του.

Την περίοδο που ήταν επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων, ο κ. Πραμπόβο είχε κατηγορηθεί από ΜΚΟ πως διέταξε απαγωγές και βίαιες «εξαφανίσεις» αγωνιστών υπέρ της δημοκρατίας τα χρόνια του 1990, καθώς το καθεστώς Σουχάρτο όδευε στον επιθανάτιο ρόγχο του. Ο στρατηγός ε.α. απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές. Ουδέποτε διώχθηκε από τη δικαιοσύνη.

Εξαιτίας των κατηγοριών σε βάρος του, ο απόστρατος ανώτατος αξιωματικός αντιμετώπισε διεθνείς κυρώσεις: στερείτο το δικαίωμα να λάβει θεώρηση διαβατηρίου για να επισκεφθεί τις ΗΠΑ ή την Αυστραλία.

Ωστόσο, χάρη στην ευρεία και προσεγμένη παρουσία του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, άλλαξε την εικόνα του και προσελκύει ιδίως νέους, που συχνά αγνοούν τις κατηγορίες σε βάρος του και πιστεύουν τη δέσμευσή του πως θα συνεχίσει την πολιτική του πολύ δημοφιλούς Τζόκοουι.

Έπειτα από δέκα χρόνια στην εξουσία, ο αρχηγός του κράτους θα παραδώσει στον διάδοχό του μια χώρα που καταγράφει ταχεία οικονομική ανάπτυξη (5,05% το 2023, αν και ελαφρά μειωμένη από το 5,3% του 2022).

Μολονότι μέρος του πληθυσμού εμφανώς έλκεται από την εθνικιστική ρητορική του, η πιθανότητα να αναλάβει την προεδρία εγείρει ανησυχίες για την ενδεχόμενη αποδυνάμωση δημοκρατικών κεκτημένων.

Ο πρώην υπουργός Παιδείας Ανιές Μπασουένταν από την πλευρά του αυτοπροβάλλεται ως αγωνιστής για τη δημοκρατία. Ο τρίτος υποψήφιος, ο Γκαντζάρ Πρανόουο, άλλοτε φαβορί, είναι σήμερα πολύ πίσω, όμως αναλυτές επισημαίνουν πως δεν αποκλείεται να αποτελέσει ρυθμιστή των πολιτικών ισορροπιών.

Υποψήφιος αντιπρόεδρος του στρατηγού ε.α. είναι ο Γκιμπράν Ρακαμπούμινγκ Ράκα, 36 ετών, ο μεγαλύτερος γιος του απερχόμενου προέδρου. Πολλοί βλέπουν σε αυτό το στοιχείο την πρόθεση του νυν προέδρου να αφήσει πίσω οικογενειακή πολιτική δυναστεία.

Οι δημοσκοπήσεις εξόδου θα δώσουν μια σχετικά αξιόπιστη ιδέα για το αποτέλεσμα το βράδυ. Τα επίσημα αποτελέσματα δεν αναμένεται να ανακοινωθούν παρά στα τέλη του Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.