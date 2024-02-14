Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πυραύλους κρουζ —ο αριθμός δεν διευκρινίστηκε— προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας, γνωστής επίσης ως Θάλασσας της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, προχωρώντας στην πέμπτη κατά σειρά οπλική δοκιμή της φέτος.

«Οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλων κρουζ άγνωστου τύπου προς τα ύδατα βορειοανατολικά της Γουανσάν περί τις 09:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας)» και «οι υπηρεσίες πληροφοριών» της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ διεξάγουν «λεπτομερή ανάλυση», εξήγησε το επιτελείο με ανακοίνωσή του.

Κατά την ίδια πηγή, «ενισχύθηκε η επιτήρηση και η επαγρύπνηση» στα σύνορα και «παρακολουθείται στενά» η κατάσταση για το ενδεχόμενο να υπάρξει οποιαδήποτε «περαιτέρω» ενέργεια.

Προχθές Δευτέρα η Πιονγκγιάνγκ ανακοίνωσε πως δοκίμασε νέο σύστημα ελέγχου πυρός εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων, που κατ’ αυτή ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της.

Νωρίτερα φέτος η Βόρεια Κορέα, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, ανακήρυξε τη Νότια Κορέα τον «κυριότερο εχθρό» της, προχώρησε στην κατάργηση οργανισμών αφοσιωμένων στην επανένωση των δυο κρατών και στις επαφές με τη Σεούλ και απείλησε να κηρύξει πόλεμο αν ο γείτονας τολμήσει να παραβιάσει την εδαφική κυριαρχία της.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει πολλαπλασιάσει τις δοκιμές στρατιωτικές εξοπλισμών. Προχώρησε σε δοκιμές «υποβρύχιου πυρηνικού οπλικού συστήματος» και υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου με στερεό καύσιμο.

Ακόμη, επιδόθηκε σε σειρά δοκιμών πυραύλων κρουζ, οπλικού συστήματος που η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να διαθέσει στη Ρωσία προς χρήση στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με αναλυτές.

Πιονγκγιάνγκ και Μόσχα ενίσχυσαν τις σχέσεις τους τους τελευταίους μήνες, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν να κάνει σπάνιο ταξίδι στη Ρωσία, για συνομιλίες με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Σεπτέμβριο.

Νότια Κορέα και ΗΠΑ λένε πως παρά τις διεθνείς κυρώσεις, η Βόρεια Κορέα στέλνει όπλα και πυρομαχικά στη Ρωσία, πιθανόν με αντάλλαγμα τεχνική βοήθεια, ειδικά σε πρόγραμμα με σκοπό την απόκτηση στρατιωτικών δορυφόρων.

Οι δοκιμές πυραύλων κρουζ τυπικά δεν απαγορεύονται δυνάμει των κυρώσεων σε βάρος της Βόρειας Κορέας από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αντίθετα με αυτές βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

