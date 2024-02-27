Μπάιντεν και Τραμπ στα σύνορα ΗΠΑ- Μεξικού την Πέμπτη

Ο Τζο Μπάιντεν και ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβούν μεθαύριο Πέμπτη στα σύνορα με το Μεξικό, στην πολιτεία Τέξας, καθώς η μετανάστευση μετατρέπεται σε φλέγον, κεντρικό ζήτημα της εκστρατείας των δυο πολιτικών που θεωρείται πως οδεύουν σε ρεβάνς στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, ο οποίος πιέζει τους Ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς να εγκρίνουν σχέδιο νόμου που —μεταξύ άλλων— προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα, θα μεταβεί στην Μπράουνσβιλ, για να συναντηθεί με αξιωματούχους και αστυνομικούς, ανέφερε χθες ο Λευκός Οίκος.

«Θα αναφερθεί στην επείγουσα ανάγκη να υιοθετηθεί» κείμενο για το ζήτημα της μετανάστευσης που καταρτίστηκε από γερουσιαστές και των δυο παρατάξεων και προβλέπει «σύνολο μεταρρυθμίσεων (...) που είναι οι πιο αυστηρές και δίκαιες για να γίνουν ασφαλή τα σύνορα εδώ και δεκαετίες», δήλωσε χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στον Τύπο.

Ο κ. Μπάιντεν θα «επαναλάβει την έκκλησή του στους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο να σταματήσουν να παίζουν πολιτικά παιγνίδια και να εγκρίνουν τα απαραίτητα κεφάλαια» για να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι στα σύνορα, πρόσθεσε.

Στη Νέα Υόρκη χθες ο αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει ερωτηθείς από τον Τύπο αν θα συναντηθεί με μετανάστες στην επίσκεψή του στα σύνορα.

Ερωτηθείς για την επίσκεψή του στο Τέξας, ο Δημοκρατικός απάντησε «σχεδίαζα να πάω την Πέμπτη, δεν ήξερα πως θα πάει κι ο καλός μου φιλαράκος εκεί» την ίδια μέρα, αναφερόμενος σαρκαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος προκάτοχός του θα βρίσκεται στο Ιγκλ Πας, περίπου 500 χιλιόμετρα από την Μπράουνσβιλ.

Ο πρώην πρόεδρος έχει υιοθετήσει δηλητηριώδη ρητορική για τους μετανάστες και την κυβέρνηση και αρνείται οποιαδήποτε παραχώρηση στην τελευταία.

«Ανελέητες συμμορίες και μέλη συμμοριών εξαπλώνονται στη χώρα μας από τη νότια Αμερική και τον κόσμο ολόκληρο (...) μαζεύονται στις ωραίες μας ΗΠΑ κατά δεκάδες χιλιάδες», πέταξε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσε: «ο Μπάιντεν δεν θα είναι ποτέ ικανός να χειριστεί την κατάσταση».

Εκπρόσωπος του κ. Τραμπ υποστήριξε πως το γεγονός ότι «ο Μπάιντεν τρέχει από πίσω μας στα σύνορα την ίδια μέρα με εμάς δείχνει πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει».

Η αμερικανική δεξιά κατηγορεί τον Τζο Μπάιντεν προσωπικά και την κυβέρνησή του πως επιδείνωσαν τις μεταναστευτικές ροές με την πολιτικές τους. Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του κατηγορεί τους Ρεπουμπλικάνους πως σαμποτάρουν εσκεμμένα κάθε προσπάθεια συμβιβασμού για το ζήτημα

Τις τελευταίες εβδομάδες η πολιτεία Τέξας επιδίδεται σε μπραντεφέρ με την κυβέρνηση Μπάιντεν, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γκρεγκ Άμποτ, μέγας υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, την κατηγορεί πως επιτρέπει «εισβολή».

Μολονότι ο έλεγχος των συνόρων είναι αρμοδιότητα του ομοσπονδιακού κράτους, οι πολιτειακές αρχές έχουν πολλαπλασιάσει τα μέτρα για να περιοριστεί η μετανάστευση. Εκκρεμοδικούν διάφορες υποθέσεις για το ζήτημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

