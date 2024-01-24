Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ χαιρέτισε την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου να επικυρώσει το πρωτόκολλο προσχώρησης της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και κάλεσε την Ουγγαρία να ακολουθήσει το παράδειγμα της Τουρκίας.

Προσδοκώ επίσης «η Ουγγαρία να ολοκληρώσει την επικύρωση» από το κοινοβούλιό της «το συντομότερο δυνατόν», επεσήμανε ο γγ του ΝΑΤΟ.

«Όλοι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ συμφώνησαν (στη σύνοδο που διεξήχθη) στο Βίλνιους να προσκαλέσουν τη Σουηδία να ενταχθεί στη συμμαχία μας. Και η Σουηδία εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της. Η προσχώρηση της Σουηδίας καθιστά το ΝΑΤΟ ισχυρότερο και όλους μας πιο ασφαλείς» συμπλήρωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

