Οι επικοί, 10ημεροι εορτασμοί για τον γάμο του πρίγκιπα Αμπτουλ Ματίν (Abdul Mateen) του Μπρουνέι με την κοινή θνητή Ανίσα Ρόσνα (Anisha Rosnah) έφτασαν σήμερα στο αποκορύφωμα τους στο Σουλτανάτο.

Κυβερνητικοί ηγέτες και γαλαζοαίματοι καλεσμένοι από την Ασία και τη Μέση Ανατολή παρευρέθηκαν στην δημόσια τελετή του γάμου (μέσα στην εβδομάδα είχαν γίνει επιμέρους τελετές).

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα στους δρόμους της πρωτεύουσας για να επευφημήσει τους νεόνυμφους, ενώ αυτοί κατευθύνονταν προς τη γαμήλια δεξίωση στο παλάτι Istana Nurul Iman.

Την παράσταση φυσικά έκλεψε η νύφη του φορούσε ένα μακρύ λευκό ολοκέντητο νυφικό με πετράδια και κοσμήματα και μια εντυπωσιακή τιάρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.