«Άδοξα» έληξε το μυστήριο των δύο σκελετών που είχαν εντοπιστεί το περασμένο φθινόπωρο στο Περού «φουντώνοντας» τα σενάρια ότι επρόκειτο για απόδειξη εξωγήινης ζωής.

Τα δύο αντικείμενα, που έμοιαζαν με μικρά γκρίζα ανθρωποειδή με τρία δάχτυλα σε κάθε χέρι, κατασχέθηκαν από Περουβιανούς συνοριοφύλακες σε ένα φορτίο που κατευθυνόταν προς το Μεξικό.

Με απόφαση της εισαγγελίας του Περού, στάλθηκαν για ανάλυση σε ιατροδικαστές και τα αποτελέσματα δεν διαπιστώνουν εξωγήινη ζωή.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική ανάλυση, όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της Daily Mail πρόκειται για κουκλάκια κατασκευασμένα από χαρτί, κόλλα, μέταλλο και οστά ανθρώπων και ζώων.

Ο ιατροδικαστής αρχαιολόγος Flavio Estrada, ο οποίος ηγήθηκε της ανάλυσης, είπε ότι οι ισχυρισμοί ότι τα δύο αντικείμενα προέρχονται από άλλες λέξεις είναι «εντελώς ψευδείς».

«Το συμπέρασμα είναι απλό: πρόκειται για κούκλες συναρμολογημένες με οστά ζώων από αυτόν τον πλανήτη, με σύγχρονες συνθετικές κόλλες, επομένως δεν συναρμολογήθηκαν κατά την προ-ισπανική εποχή.

