Ανακαλύφθηκε η παλιότερη, υπερμεγέθης μαύρη τρύπα μέχρι σήμερα - Σχηματίστηκε 470 εκατομμύρια χρόνια μετά τo Big Bang

Μία εντυπωσιακή ανακάλυψη που θα ρίξει φως στην δημιουργία του σύμπαντος 

μαυρη τρυπα

Την παλαιότερη υπερμεγέθη μαύρη τρύπα μέχρι σήμερα, η οποία χρονολογείται από την εποχή της Μεγάλης Έκρηξης, ανακάλυψαν οι επιστήμονες της NASA. 

Η μαύρη τρύπα, η οποία εκτιμάται ότι είναι 10 έως 100 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον ήλιο μας, υπολογίζεται ότι σχηματίστηκε 470 εκατομμύρια χρόνια μετά τo Big Bang, όταν το σύμπαν είχε μόλις το 3% της τρέχουσας ηλικίας του.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA και το Παρατηρητήριο Ακτίνων Χ Chandra εντόπισαν την μαύρη τρύπα 13,2 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά, στον γαλαξία UHZ-1.

nasa

Αυτό σημαίνει ότι το φως του έχει ταξιδέψει 13,2 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στα διαστημικά τηλεσκόπια μας – καθιστώντας το ένα «εκπληκτικό στιγμιότυπο του αρχαίου παρελθόντος», σύμφωνα με τους αστρονόμους. 

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η μαύρη τρύπα σχηματίστηκε από κολοσσιαία σύννεφα αερίου που κατέρρευσαν σε έναν γαλαξία δίπλα σε έναν γαλαξία με αστέρια. Οι δύο γαλαξίες ενώθηκαν και η μαύρη τρύπα υπερίσχυσε.

nasa

Οι επιστήμονες δημοσίευσαν την μελέτη τους στο επιστημονικό περιοδικό  Nature Astronomy. 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης, Άκος Μπόγκνταν του Κέντρου Αστροφυσικής Χάρβαρντ-Σμιθσόνιαν, η μαύρη τρύπα εκτιμάται ότι ζυγίζει από 10% έως 100% της μάζας όλων των άστρων στον γαλαξία της.

Μάλιστα, αυτό το μέγεθος δεν μπορεί καν να συγκριθεί με τα μικροσκοπικά μεγέθη που έχουν οι μαύρες τρύπες στον Γαλαξία μας και σε άλλους κοντινούς Γαλαξίες (που φτάνουν το 0,1%).
 

