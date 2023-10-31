Σε ρυθμούς… Halloween βρίσκεται η ΝΑSA, καθώς αποκάλυψε τα «κόκαλα» ενός φανταστικού κοσμικού χεριού. Ο λόγος για μια φωτογραφία από τα διαστημικά παρατηρητήρια ακτίνων Χ Chandra και IXPE.

Το Chandra είναι το πιο ευαίσθητο τηλεσκόπιο ακτίνων Χ που κατασκευάστηκε ποτέ.



«Τα ‘’κόκαλα’’ ενός φανταστικού κοσμικού χεριού από ένα νεφέλωμα ανέμου πάλσαρ αποκαλύφθηκαν από τα διαστημικά τηλεσκόπια ακτίνων Χ Chandra και IXPE» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη φωτογραφία της, μια από τις πολλές που μάς κεντρίζουν την φαντασία. Ενδεικτικό παράδειγμα ένα σχόλιο, ότι το «κοσμικό χέρι» ανήκει στον... διαστημικό «αρχικακό» της Marvel Θάνος...

If you got it, haunt it.



The "bones" of a ghostly cosmic hand from a pulsar wind nebula have been revealed by our @ChandraXRay and IXPE space telescopes: https://t.co/umjVBb9Cdd pic.twitter.com/0H4xGbJT4D — NASA (@NASA) October 30, 2023

Πηγή: skai.gr

