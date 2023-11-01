Η απαγόρευση κάθε «συμπεριφορικής διαφήμισης» που έχει επιβληθεί από την Νορβηγία στην Meta, που διαχειρίζεται τις πλατφόρμες Facebook και Instagram, θα επεκταθεί στο σύνολο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ρυθμιστική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EDPB).

Η Αρχή ζητά από την αρχή διαχείρισης δεδομένων της Ιρλανδίας, όπου βρίσκεται η ευρωπαϊκή έδρα της Meta, να λάβει «εντός δύο εβδομάδων» μέτρα για την εφαρμογή της απαγόρευσης αυτής της στοχευμένης πρακτικής «χρησιμοποίησης προσωπικών δεδομένων (των χρηστών) για διαφημιστικούς σκοπούς» στις πλατφόρμες του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.