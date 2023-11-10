Η φυλακισμένη στην Τεχεράνη Ιρανή ακτιβίστρια και δημοσιογράφος Ναργκίς Μοχαμαντί, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2023, πέτυχε σήμερα μία μεγάλη νίκη: μετά από τετραήμερη απεργία πείνας, πέτυχε την μεταφορά της στο νοσοκομείο χωρίς να υποχρεωθεί να καλύψει το κεφάλι της.

«Μεταφέρθηκα σήμερα από την φυλακή στο νοσοκομείο χωρίς να φοράω την υποχρεωτική μαντήλα», έγραψε η Ναργκίς Μοχαμαντί στην οικογένεια της.

Το μήνυμά της αναρτήθηκε στα αγγλικά στο Instagram και γνωστοποιήθηκε από τους συγγενείς της στο AFP.

«Μετά την μεταφορά μου στο νοσοκομείο χωρίς να υποχρεωθώ να καλυφθώ και αφού επέστρεψα στην φυλακή, έβαλα τέλος στην απεργία πείνας», έγραψε.

«Η κυβέρνηση φοβόταν να με δουν χωρίς μαντήλα. Μέχρι την κατάργηση του χιτζάμπ, θα συνεχίσω να περπατώ ακάλυπτη και θα τρέμετε όταν βλέπετε γυναίκες χωρίς μαντήλα» ανέφερε επίσης.

Η Μαχαμαντί ξεκίνησε απεργία πείνας στις 6 Νοεμβρίου, αρνούμενη να φορέσει μαντίλα για την μεταφορά της στο νοσοκομείο. Υποφέρει από καρδιακά προβλήματα και η ανάγκη για νοσηλεία ήταν επείγουσα..

Φίλοι και συγγενείς που την περίμεναν στην είσοδο του νοσοκομείου συνελήφθησαν για μικρό χρονικό διάστημα, ανακρίθηκαν και κατασχέθηκαν οι φωτογραφικές μηχανές τους.

Το Νόμπελ Ειρήνης και το κίνημα της μαντήλας της Μάχσα Αμινί

Η επιτροπή τίμησε με το Νόμπελ Ειρήνης την 51χρονη δημοσιογράφο και ακτιβίστρια για «τον αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν και για την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ελευθερίας για όλους».

Η Ναργκίς Μοχαμαντί έχει συλληφθεί 13 φορές και έχει καταδικασθεί 5 φορές σε κάθειρξη 31 ετών συνολικά και 154 μαστιγιές. Φυλακίσθηκε εκ νέου το 2021 και είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα της εξέγερσης «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».

Οι Ιρανές πέταγαν τις μαντήλες τους, έκοβαν τα μαλλιά τους και διαδήλωναν στους δρόμους στην εξέγερση αυτή που πυροδότησε ο θάνατος της 22χρονης Μάχσα Αμίνι μετά την σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών επειδή παραβίασε τον ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλεται στις Ιρανές.

Σε μήνυμα που έστειλε από την φυλακή για εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για το Νόμπελ Ειρήνης και διαβάστηκε από την κόρη της, η Ναργκίς Μοχαμαντί χαρακτήρισε το υποχρεωτικό χιτζάμπ «βασική πηγή ελέγχου και καταπίεσης στην κοινωνία με στόχο την διατήρηση και διαιώνιση μία αυταρχικής θρησκευτικής κυβέρνησης».

