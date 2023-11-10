Ο Στόλτενμπεργκ δεν θεωρεί πρόβλημα για το ΝΑΤΟ τη στήριξη του Ερντογάν στη Χαμάς

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δεν βλέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την στρατιωτική συμμαχία εξαιτίας της έκφρασης υποστήριξης του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν προς το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ.

"Ποτέ δεν είναι εύκολο όταν έχουμε διαφορετικές απόψεις εντός της Συμμαχίας", είπε ο Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξή του στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αυτό "δεν επηρεάζει με κάποιο τρόπο ό,τι κάνουμε ή δεν κάνουμε γιατί δεν έχουμε κάποιον ρόλο στη συγκεκριμένη σύγκρουση".

Μετά την επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινές κοινότητες κοντά στη Γάζα, κατά την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι, ο Ερντογάν χαρακτήρισε την οργάνωση "απελευθερωτική".

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ, οι οποίες είναι σύμμαχοι της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζουν την Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση.

Ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Γάζα, ο Ερντογάν έχει διακόψει επαφές με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον συνομιλητής μας με κανέναν τρόπο. Τον έχουμε σβήσει, τον έχουμε διαγράψει", έχει πει ο Ερντογάν.

Ο Ερντογάν είχε χαρακτηρίσει "τρομοκρατικό κράτος" το Ισραήλ

Στο παρελθόν, ο Τούρκος πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει "τρομοκρατικό κράτος" το Ισραήλ εξαιτίας της αντιμετώπισης που είχε προς τους Παλαιστίνους και έχει επανειλημένως εμφανιστεί ως υπέρμαχος της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Έχει επίσης καταδικάσει το Ισραήλ για τους περισσότερους από 10.000 θανάτους στη Γάζα εξαιτίας των βομβαρδισμών μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Δεν έχει υπάρξει ανοιχτή κριτική για τη στάση του Ερντογάν από πλευράς των ΝΑΤΟϊκών συμμάχων, περιλαμβανομένου του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, ο οποίος αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα να υποδεχτεί τον Ερντογάν στο Βερολίνο.

Ο Στόλτενμπεργκ απέρριψε τις εικασίες ότι η σιωπή των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενδέχεται να συνδέεται με την αναμενόμενη επικύρωση του ενταξιακού αιτήματος της Σουηδίας στη Συμμαχία.

"Αυτά είναι δύο πολύ ξεχωριστά θέματα", σχολίασε.

Η τουρκική κυβέρνηση κατέθεσε στη βουλή τα έγγραφα προς επικύρωση μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

"Επομένως τώρα, εν μέσω της κρίσης, η Τουρκία προχωράει με τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, τον περασμένο Ιούλιο, όπου η Σουηδία δεσμεύτηκε να κάνει περισσότερα για την πάταξη της τρομοκρατίας", είπε ο γγ του ΝΑΤΟ.

Ο Στόλτενμπεργκ τόνισε ότι κανένα μέλος του ΝΑΤΟ δεν έχει υποστεί περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις από την Τουρκία και επισήμανε ότι το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) επίσης χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την ΕΕ.

Τα 31 μέλη του ΝΑΤΟ ψήφισαν πολύ διαφορετικά στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όταν αυτή υιοθέτησε ψήφισμα με έκκληση για "ανθρωπιστική εκεχειρία" στη Γάζα.

Η Τουρκία ψήφισε υπέρ, μαζί με μεγάλες χώρες της ΕΕ όπως η Γαλλία και η Ισπανία, ενώ η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και κάποιες άλλες ΝΑΤΟϊκές χώρες απείχαν.

Οι ΗΠΑ και λίγες χώρες μέλη της ΕΕ, όπως η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Ουγγαρία, ψήφισαν μαζί με το Ισραήλ κατά της υιοθέτησης του ψηφίσματος, το οποίο δεν περιέχει κριτική εις βάρος της Χαμάς.

"Παρότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφωνούν σε πολλές από τις βασικές αξίες, δεν προσπαθώ να κρύψω ότι υπάρχουν και διαφορές".

Αυτό όμως συμβαίνει επειδή το ΝΑΤΟ είναι μια συμαχία 31 χωρών και αυτή η σύγκρουση είναι υπερβολικά σύνθετη και επικίνδυνη, πρόσθεσε ο Στόλτενμπεργκ.

"Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια ειρηνική λύση κατόπιν διαπραγμάτευσης".

Όπως είπε ο ίδιος, δεν μπορεί να φανταστεί κάποιο σενάριο στο οποίο το ΝΑΤΟ θα έπαιζε κάποιο ρόλο στη σύγκρουση.

"Το ΝΑΤΟ δεν έπαιξε ποτέ ρόλο στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση και δεν επιδιώκουμε κάποιο ρόλο σε αυτή τη σύγκρουση", είπε προσθέτοντας ότι το βασικό έργο της συμμαχίας είναι να προστατεύει και να υπερασπίζεται το έδαφός της.

"Αν αυτή κλιμακωθεί σε ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, τότε το ΝΑΤΟ φυσικά θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα μπορεί να προστατεύσει τα ΝΑΤΟϊκά εδάφη", κατέληξε τονίζοντας ότι ο βασικός στόχος σήμερα είναι η αποφυγή μιας τέτοιας κλιμάκωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

