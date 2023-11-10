Βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει επιβεβαιωθεί από το Reuters δείχνει νεκρούς και τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά, στον χώρο του νοσοκομείου αλ Σίφα στη Γάζα, το οποίο επλήγη από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Όπως μεταδίδει το AFP, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το πλήγμα αυτό εναντίον του μεγαλύτερου νοσοκομείου της πόλης της Γάζας.

«Δεκατρείς μάρτυρες και δεκάδες τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα στο συγκρότημα του (νοσοκομείου) αλ Σίφα σήμερα», στο κέντρο της πόλης της Γάζας, δήλωσε ο Σαλάμα Μάαρουφ επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χαμάς.

Προς το παρόν, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει το βίντεο, το οποίο ανταποκριτής του Reuters δήλωσε ότι φαίνεται να τραβήχτηκε σε εξωτερικό χώρο, κοντά στο τμήμα εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου, όπου έχουν αναζητήσει καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Από την άλλη, οι IDF δημοσιοποίησαν στην πλατφόρμα X βίντεο στο οποίο εικονίζεται ένοπλο μέλος της Χαμάς μέσα στο Ινδονησιακό νοσοκομείο.

«Η Χαμάς βάζει σε κίνδυνο τους αρρώστους. Η Χαμάς βάζει σε κίνδυνο τους ηλικιωμένους. Η Χαμάς βάζει σε κίνδυνο τα παιδιά. Η Χαμάς βάζει σε κίνδυνο αθώους πολίτες» γράφει ο ισραηλινός στρατός.

Footage of Hamas terrorists inside the Indonesian hospital in Gaza.



Hamas endangers the sick

Hamas endangers the elderly

Hamas endangers children

Hamas endangers innocent civilians



Remember that. pic.twitter.com/pmbfi25bKD — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 10, 2023

Πηγή: skai.gr

