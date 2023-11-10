Λονδίνο: Αυξημένη κινητοποίηση της αστυνομίας για τη μεγάλη διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Περισσότεροι από χίλιοι Βρετανοί αστυνομικοί από διάφορες κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις εκτός Λονδίνου στρατολογούνται για να συνδράμουν τη Μητροπολιτική Αστυνομία ενόψει της μεγάλης διαδήλωσης υπέρ της Παλαιστίνης το Σάββατο στη βρετανική πρωτεύουσα.

Η διαδήλωση, η πέμπτη τα τελευταία ισάριθμα Σαββατοκύριακα, προκαλεί αντιδράσεις καθώς αυτό το Σάββατο εορτάζεται η Ημέρα Ανακωχής, δηλαδή η επέτειος της λήξης του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι διοργανωτές έχουν αλλάξει τη συνήθη διαδρομή της διαδήλωσης ώστε να μην περάσουν από το Κενοτάφιο, έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, όπου την επομένη θα γίνει η ετήσια τελετή στη Μνήμη των Πεσόντων, με επικεφαλής τον βασιλιά Κάρολο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία αποφάσισε να επιτρέψει τη διεξαγωγή της διαδήλωσης, παρά τις παροτρύνσεις για απαγόρευση από πολιτικούς, αρθρογράφους και χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο διοικητής της Σκότλαντ Γιαρντ σερ Μαρκ Ρόουλι ξεκαθάρισε και σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Σούνακ, που είχε κάνει λόγο για «προκλητική και ασεβή» διαδήλωση, ότι δεν παραβιάζεται η νομοθεσία και δεν πληρούνται τα κριτήρια για απαγόρευση της διαδήλωσης.

Ωστόσο, η ανησυχία για τη δημόσια τάξη έχει ενισχυθεί από τις επανειλημμένες πρόσφατες «εμπρηστικές» παρεμβάσεις της αρμόδιας για την αστυνόμευσης Υπουργού Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν. Αφού χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης «πορείες μίσους», με άρθρο της στους Times κατηγόρησε τη αστυνομία για μεροληψία υπέρ των αριστερών διαδηλωτών.

Πλέον ο Ρίσι Σούνακ τέλει υπό έντονη πίεση να καθαιρέσει την κα Μπράβερμαν, η οποία όμως έχει τη στήριξη της πιο δεξιάς πτέρυγας των Τόρις.

Οι παρεμβάσεις της υπουργού προκάλεσαν και την απόφαση ακροδεξιών ομάδων να πραγματοποιήσουν αντισυγκεντρώσεις στο κεντρικό Λονδίνο το Σάββατο ώστε να «περιφρουρήσουν» το Κενοτάφιο.

Πηγή: skai.gr

