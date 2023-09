Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Κοντά στην εκπλήρωση των στρατιωτικών του στόχων το Αζερμπαϊτζάν - Κατάπαυση πυρός ζητούν οι αυτονομιστές Κόσμος 17:37, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το Μπακού ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ξεκίνησε «τοπικές αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» στην αποσχισθείσα περιοχή Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι Αρμένιοι, προκειμένου, «να αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη στον θύλακα»