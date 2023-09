Το Αζερμπαϊτζάν καταγγέλλει δολιοφθoρά της Αρμενίας στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και εξαπολύει επίθεση

Το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε «τοπικές αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» στην αποσχισθείσα περιοχή Ναγκόρνο Καραμπάχ, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι Αρμένιοι, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας, προκειμένου, όπως εξήγησε, να αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη στον θύλακα.

«Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών εξουδετερώθηκαν, με τη βοήθεια όπλων υψηλής ακρίβειας, θέσεις των ενόπλων δυνάμεων της Αρμενίας, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη γραμμή του μετώπου και βαθιά» στο έδαφος του θύλακα, διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν.

Το υπουργείο τόνισε ότι σκοπεύει «να αφοπλίσει τις ένοπλες δυνάμεις της Αρμενίας, να διασφαλίσει και την αποχώρησή τους από τα εδάφη μας και να εξουδετερώσει τις στρατιωτικές τους υποδομές».

Παράλληλα επiσήμανε ότι βάλλει εναντίον νόμιμων στρατιωτικών στόχων και όχι εναντίον πολιτών ή μη στρατιωτικών υποδομών στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να «αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν».

