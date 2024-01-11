Η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειώσει το μέγεθος της οικονομίας κατά 6% έως τώρα -ένα ετήσιο κόστος 140 δισεκ. λιρών (178 δισεκ. δολαρίων)-- δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, με τον αντίκτυπο στην οικονομία να προβλέπεται να φθάσει το 10% έως το 2035.

Ο Καν, μέλος του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος, που καταψήφισε το Brexit στο δημοψήφισμα του 2016, βάσισε τη δήλωση αυτή σε έκθεση, τη σύνταξη της οποίας ανέθεσε στους οικονομικούς συμβούλους της Cambridge Econometrics, οι οποίοι υπολόγισαν με τι ρυθμό θα αναπτυσσόταν η οικονομία εάν οι Βρετανοί είχαν ταχθεί υπέρ της παραμονής στην ΕΕ.

«Είναι τώρα ξεκάθαρο ότι το Brexit δεν λειτουργεί. Η σκληρή εκδοχή του Brexit με την οποία καταλήξαμε παρασύρει σε πτώση της οικονομία μας και οδηγεί σε άνοδο το κόστος διαβίωσης», δήλωσε ο Καν, σε σχόλια που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από ομιλία που αναμένεται να εκφωνήσει αργότερα σήμερα.

Οι Εργατικοί έχουν μεγάλο προβάδισμα έναντι των Συντηρητικών του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ ενόψει των εκλογών, που ο Σούνακ σχεδιάζει να προκηρύξει το δεύτερο εξάμηνο αυτής της χρονιάς.

Ωστόσο ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ έχει εμφανιστεί επιφυλακτικός ως προς το να δώσει λεπτομέρειες για το πώς σχεδιάζει να ενισχύσει τις σχέσεις με την ΕΕ.

Η εκτίμηση της Cambridge Econometrics για το κόστος του Brexit είναι υψηλότερη συγκριτικά με άλλους πρόσφατους υπολογισμούς.

Το βρετανικό Εθνικό Ινστιτούτο Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας (NIESR) εκτίμησε τον Νοέμβριο ότι το Brexit έχει μειώσει το μέγεθος της οικονομίας κατά 2-3%, με τον αντίκτυπο να αναμένεται να αυξηθεί στο 5%-6% έως το 2035.

Ο Τζόναθαν Χάσκελ, εκ των αξιωματούχων χάραξης πολιτικής στην Τράπεζα της Αγγλίας, εκτίμησε πέρυσι, εκφράζοντας τις δικές του απόψεις, ότι το Brexit ζημίωσε αρκετά τις επενδύσεις των επιχειρήσεων μειώνοντας το ΑΕΠ κατά 1,3% έως τα τέλη του 2022 –που ισοδυναμεί με 1.000 λίρες ανά νοικοκυριό κατ’ έτος.

Η Cambridge Econometrics ανέφερε ότι το Brexit αναμενόταν να επιβραδύνει την ετήσια οικονομική ανάπτυξη στη Βρετανία κατά 0,4 της ποσοστιαίας μονάδας από σήμερα έως το 2035 και να μειώσει τις επενδύσεις κατά ένα τρίτο.

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων του Brexit έγινε περίπλοκη λόγω της πανδημίας της COVID-19 μερικούς μόλις μήνες μετά την επίσημη αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ τον Ιανουάριο του 2020.

Η καθαρή μετανάστευση προς τη Βρετανία έχει καταγράψει άλμα, καθώς ένα νέο σύστημα με βίζες εργασίας οδήγησε σε μεγάλη αύξηση της μετανάστευσης προς τη Βρετανία από χώρες εκτός της ΕΕ, αντισταθμίζοντας τη μείωση στον αριθμό των μεταναστών από την ΕΕ που προηγουμένως δεν χρειάζονταν βίζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

