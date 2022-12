Μπρίτνεϊ Γκράινερ: Ελεύθερη η διάσημη αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρατουμένων με τη Ρωσία

Η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ αφέθηκε ελεύθερη στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων με την Ρωσία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος και μετέδωσε το CNN.

Το CNN, επικαλούμενο πηγή, μετέδωσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αφεθεί ελεύθερος ο Ρώσος λαθρέμπορος όπλων Βίκτορ Μπουτ.

Η Γκράινερ κρατούνταν στη Μόσχα μετά από καταδίκη της για «λαθρεμπόριο ναρκωτικών».

Η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια βρίσκεται πλέον στα χέρια των αμερικανικών αρχών, τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν έγραψε στο Twitter ότι μίλησε με την αμερικανίδα σταρ του μπάσκετ, μετά την ανακοίνωση ότι αποφυλακίστηκε.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT