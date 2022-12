Μπάιντεν: Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ ήδη επιστρέφει στις ΗΠΑ - Έδειξε «κουράγιο και απίστευτη ακεραιότητα»

Σε δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο για την απελευθέρωση της Μπρίτνεϊ Γκράινερ προέβη ο Τζο Μπάιντεν.

«Μετά από μήνες άδικης κράτησης στη Ρωσία, υπό αφόρητες συνθήκες, η Μπρίτνεϊ θα είναι σύντομα ξανά στην αγκαλιά των αγαπημένων της, και θα έπρεπε να ήταν εκεί εξαρχής», είπε.



«Αυτή είναι μια μέρα για την οποία εργαστήκαμε για πολύ καιρό. Δεν σταματήσαμε ποτέ να πιέζουμε για την απελευθέρωσή της. Χρειάστηκαν επίπονες και έντονες διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε, ευχαριστώντας όλους όσους συμμετείχαν στην απελευθέρωσή της καθώς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου έγινε η ανταλλαγή κρατουμένων.



Ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι η σταρ του αμερικανικού γυναικείου μπασκετικού πρωταθλήματος WNBA «είναι σε καλή διάθεση» ενώ βρίσκεται ήδη σε πτήση για τις ΗΠΑ.



«Αυτοί οι τελευταίοι μήνες ήταν κόλαση για την Μπρίτνεϊ», είπε. «Χαίρομαι που μπορώ να πω ότι η Μπρίτνεϊ σε καλή διάθεση. Είναι ανακουφισμένη που επιτέλους επιστρέφει στο σπίτι της, αλλά παραμένει το γεγονός ότι έχασε μήνες από τη ζωή της, βίωσε ένα περιττό τραύμα. Της αξίζει χώρος, ιδιωτικότητα και χρόνος μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα για να αναρρώσει και να επανέρθει από την παράνομη κράτηση της» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Ο Μπάιντεν είπε ότι η Γκράινερ πέρασε τη δίκη της στη Ρωσία και το χρόνο κράτησής της με «κουράγιο και απίστευτη ακεραιότητα».



«Μού έγραψε τον Ιούλιο. Δεν ζήτησε ειδική μεταχείριση, παρόλο που εργαζόμασταν για την αποφυλάκισή της από την πρώτη μέρα. Ζήτησε απλώς "σε παρακαλώ μην ξεχνάς εμένα και τους άλλους Αμερικανούς κρατουμένους"», πρόσθεσε.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT