Μια κτηνωδία αποκαλύφθηκε σε περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου άντρας σκότωσε σκύλο επειδή είχε… επιθετική συμπεριφορά προς τα οικόσιτα ζώα του φίλου του.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες το βράδυ δύο άντρες, ένας 47χρονος κι ένας 44χρονος, για θανάτωση ζώου συντροφιάς και οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 44χρονος, ενεργώντας κατ' εντολή του 47χρονου, εκτέλεσε με κυνηγετικό όπλο τον σκύλο, καθώς, όπως κατέθεσε ο δεύτερος, «ήταν επιθετικός προς τα οικόσιτα ζώα του».

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.