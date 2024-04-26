Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κτηνωδία στη Θεσσαλονίκη: 44χρονος σκότωσε σκύλο με καραμπίνα επειδή ενοχλούσε τα ζώα φίλου του

Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες το βράδυ δύο άντρες για θανάτωση ζώου συντροφιάς

σκυλος

Μια κτηνωδία αποκαλύφθηκε σε περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου άντρας σκότωσε σκύλο επειδή είχε… επιθετική συμπεριφορά προς τα οικόσιτα ζώα του φίλου του.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες το βράδυ δύο άντρες, ένας 47χρονος κι ένας 44χρονος, για θανάτωση ζώου συντροφιάς και οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 44χρονος, ενεργώντας κατ' εντολή του 47χρονου, εκτέλεσε με κυνηγετικό όπλο τον σκύλο, καθώς, όπως κατέθεσε ο δεύτερος, «ήταν επιθετικός προς τα οικόσιτα ζώα του».

 Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σκύλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark